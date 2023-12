Marmista spacciatore, cocaina e 6mila euro falsi trovati sul posto di lavoro

Nascondeva cocaina pronta per lo spaccio e oltre seimila euro in banconote false. Il tutto sul posto di lavoro. A pizzicarlo sono stati gli agenti del commissariato San Lorenzo he erano sulle sue tracce. A finire in manette un cittadino italiano di 57 anni poiché gravemente indiziato del reato di spaccio.

Gli agenti, lo scorso giovedì, hanno perquisito il laboratorio di lavorazione del marmo dove il 57enne lavora, trovando all'interno 80 grammi di cocaina, 2690 euro frutto dell’illecita attività e 6340 euro di banconote false. Alla fine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato e tutto il materiale sequestrato.