Veglia la moglie morta in casa per quattro giorni, l'allarme dato dai vicini

Ha vegliato il corpo privo di vita della moglie per almeno quattro giorni, forse anche di più. Un cadavere in decomposizione, in piena estate, con l'odore che ha poi mandato in allarme i vicini di casa. Da qui la richiesta d'intervento ai carabinieri che una volta nell'appartamento di Testaccio hanno trovato la donna morta nel salone e il marito - affetto da demenza senile - a vegliare il suo corpo esanime.

Sono stati i militari della stazione Aventino e del nucleo radiomobile della compagnia Roma Centro a intervenire la mattina di sabato 29 luglio in un appartamento di piazza Testaccio, nel cuore dello storico Rione dei I municipio. A segnalare un forte odore nauseabondo provenire dall'abitazione i vicini di casa, preoccupati anche dal fatto che nessuno rispondesse al telefono o aprisse la porta.

Una volta in casa i carabinieri hanno trovato la donna, una cittadina italiana di 69 anni, morta in terra. Accanto al corpo in avanzato stato di decomposizione il marito della signora. Sul posto il medico legale non ha trovato segni di violenza. L'ipotesi è che la donna sia morta per cause naturali e che il marito, proprio per i problemi di cui è affetto, non si sia reso conto della situazione.