Giallo ad Ostia, morti marito e moglie. Indagano i carabinieri

La tragedia in un appartamento di via dei Velieri. I militari dell'Arma non escludono nessuna ipotesi

Giallo ad Ostia dove marito e moglie sono stati trovati morti in casa. E' accaduto questa mattina in un'abitazione di via dei Velieri. Ad essere trovati privi di vita una coppia di pensionati ultra 70enni.

A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa dopo aver sentito degli strani rumori provenire da un'abitazione al secondo piano. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i carabineri di Ostia che hanno accertato il decesso della coppia di coniugi, entrambi italiani.

La moglie, che dalle prime informazioni sarebbe stata da tempo malata, è stata trovata cadavere in casa, mentre il marito sarebbe caduto da una finestra dell'appartamento nel cortile interno del palazzo.

La porta di casa era chiusa dall'interno e non ci sono segni di colluttazione o di disordine in casa. In attesa degli accertamenti del medico legale gli investigatori della Compagnia lidense al momento non escludono nessuna ipotesi: dall'omicidio-suicidio al suicidio di entrambi.