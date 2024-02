Marito e moglie fermati con 67mila euro in contanti nell'auto

Carichi di soldi. Mazzette di banconote che marito e moglie avevano portato a Roma dopo essere partiti dalle Marche. Scoperto il cash dalla polizia i due - entrambi cittadini cinesi - hanno avanzato delle motivazioni poco chiare. Alla fine il denaro è stato sequestrato e i due sono stati arrestati per riciclaggio e denunciati per occultamento di denaro.

Sono stati gli agenti del commissariato San Lorenzo di polizia, impegnati in alcuni controlli stradali, a fermare sabato mattina una Audi A5 in largo Settimio Passamonti, nella zona dello Scalo del quartiere universitario. Identificati in marito e moglie residenti in provincia di Fermo il loro nervosismo ha però insospettito i poliziotti.

A catturare l'attenzione degli agenti un borsello pieno, che la donna stringeva fra le mani. Invitata ad aprirlo i poliziotti hanno trovato oltre 30mila euro in contanti. Una somma rilevante, in relazione alla quale i due non hanno saputo fornire spiegazioni sulla provenienza.

Sempre più nervosi hanno poi riferito di essere proprietari di una maglieria nelle Marche. L'arrivo a Roma con il denaro per acquistare abbigliamento per "60mila" euro nella vicina zona di Porta Maggiore. Una cifra però molto alta, che ha portato gli agenti ad approfondire il controllo della vettura.

Accompagnati i due coniugi negli uffici del commissariato di piazzale del Verano, nella vettura i poliziotti hanno poi trovato altri 37mila euro. Un totale di oltre 67mila. In macchina anche un quaderno, scritto a mano. Sulle pagine somme di denaro, nominativi e conteggio riconducibili a presumibili prestiti monetari.

Identificati in due cittadini cinesi - 60 anni lui, 58 lei - sono stati arrestati per riciclaggio e denunciati per l'occultamento del denaro. Sia i soldi che la vettura sono stati sequestrati. Informata la magistratura gli investigatori di San Lorenzo proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta filiera del denaro e comprendere a chi o a cosa fosse destinato.