Marito e moglie trovati morti in casa: avevano la polmonite. Eseguito il tampone

Francesco Esposito, ex carabiniere, Fabiola Ciuffa sarebbero morti in un appartamento alla Cecchignola per cause naturali. I primi esiti dell'esame autoptico eseguito al Policlinico Gemelli di Roma, infatti, hanno confermato che entrambi non avevano riportato lesioni o altri segni di violenza, circostanza emersa anche dall'esame del medico legale subito dopo il ritrovamento dei due corpi fatto lo scorso lunedì.

Un dato, questo, che è ha scansato la pista dell'omicidio-suicidio definitivamente. I medici incaricati di effettuare l'autopsia hanno riscontrato una forte polmonite. Si tratta solo di un primo esame, svolto ieri, in attesa di quelli più approfonditi, e dell'esito del tampone: già perché i dottori vogliono anche capire se i due erano o meno positivi al Coronavirus, che potrebbe aver aggravato la loro polmonite. L'esito, ad oggi, secondo quanto si apprende non è stato reso noto.

La vicenda, ad ogni modo, racconta un dramma familiare: Francesco Esposito e Fabiola Ciuffa sono morti da soli, nessuno si è accorto della loro scomparsa per almeno dieci giorni. I corpi delle vittime, un carabiniere di 65 anni in congedo e una casalinga di 53 anni, sono stati ritrovati lunedì scorso nel loro appartamento in via Abigaille Zanetta 18.

È stato un parente a dare l'allarme che, appunto, da giorni non riusciva a mettersi in contatto con i due. Francesco e Fabiola vivevano da soli.

L'Alfa Romeo della coppia coperta dalle foglie era ferma da giorni, forse settimane, e dal primo esame autoptico del Gemelli è stato confermato che i due sarebbero morti da almeno 10 giorni. Francesco Esposito e Fabiola Ciuffa se ne sono andati in silenzio, quasi nell'indifferenza.