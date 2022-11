È morto Mario Savarese, l'ex sindaco di Ardea

Lutto ad Ardea, comune a sud della provincia di Roma. Mario Savarese, ex sindaco, è morto. Prima di diventare sindaco del comune del litorale, non aveva mai ricoperto incarichi politici. Era entrato in politica da cittadino negli "Amici di Grillo" per poi passare al Movimento 5 Stelle.

Savarese era stato eletto sindaco di Ardea nel 2017 con il 62,8% dei voti. Ha governato il comune fino al 2022, quando è stato eletto sindaco Maurizio Cremonini, con il 51,56% delle preferenze. Avrebbe compiuto 73 anni il 22 dicembre. Lascia la moglie, un figlio e una figlia. Due anni fa era riuscito a vincere la sua battaglia contro il covid, preso a ottobre del 2020. Ma stavolta si è arreso.

"Ho appreso con estremo dolore e profonda commozione la scomparsa dell’ex Sindaco Mario Savarese, che per cinque anni ha guidato il nostro Comune. Porgo, a nome dell’intera Amministrazione Comunale e della cittadinanza di Ardea, le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e a tutti i suoi familiari", il pensiero dell Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini.

"Nonostante i problemi di salute, Savarese ha portato avanti il mandato che gli avevano conferito i cittadini di Ardea fino all’ultimo giorno – aggiunge il Sindaco Cremonini – ed è stata la prima persona che mi ha telefonato durante la notte delle elezioni per porgere le sue congratulazioni, augurarmi buon lavoro e ‘passarmi’ il testimone".

"Una notizia che non avremmo voluto mai leggere – il messaggio del Movimento 5 Stelle del Lazio – Mario Savarese ci ha lasciati ieri notte all’età di 72 anni: già sindaco M5S di Ardea, è stato sempre in prima linea a difesa della legalità, dell’ambiente, dei più fragili. Sta a noi ora portare avanti anche in sua memoria, queste importanti battaglie".

"Avevamo sperato tutti di poter tornare a discutere e confrontarci su questa città così difficile e bella e sul suo futuro. Sul nostro impegno, sulle cose fatte e sulle tante ancora da fare. Lo faremo, un giorno, ne son certo. Con la serenità e la pace che ti sei meritato e che spero anche io di meritarmi, alla fine di tutto", il messaggio di Luca Vita, consigliere comunale di Ardea.

L’Amministrazione Comunale di Ardea sarà presente con il Gonfalone durante i funerali, che saranno celebrati domattina (martedì 22 novembre 2022), alle ore 10.00, nella Parrocchia di San Lorenzo Martire, a Tor San Lorenzo di Ardea.