Mario Pincarelli sposa in carcere la donna che si è innamorata vedendolo al Tg

Fiori d'arancio in carcere a Civitavecchia. Mario Pincarelli, condannato in via definitiva a 21 anni di reclusione per aver ucciso Willy Monteiro Duarte insieme ai fratelli Bianchi e a Francesco Belleggia, si sposerà a breve nella casa circondariale del comune della provincia romana dove è detenuto. La data del matrimonio, secondo Agenzia Nova, è fissata al prossimo 16 aprile.

Con la futura moglie, una 28enne residente in provincia di Roma, si sarebbero incontrati una sola volta, durante un'udienza del processo. Lei si sarebbe innamorata di Pincarelli dopo averlo visto in televisione, nei numerosi servizi relativi all'omicidio di Colleferro.

Il 9 aprile, la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati dagli avvocati di Pincarelli e Belleggia - ai quali in appello sono stati comminati 21 anni e 23 anni di pena - rendendo quindi definitive le condanne. Per i fratelli Bianchi, i giudici della suprema corte hanno invece chiesto un processo d'appello bis, che elimini le attenuanti generiche concesse in appello rimettendo quindi sul tavolo la possibilità dell'ergastolo.

Mario Pincarelli - così come Belleggia - ha partecipato insieme ai fratelli Bianchi al brutale pestaggio contro il 21enne Willy Monteiro. Pincarelli e Belleggia, in particolare, secondo i giudici colpirono il ragazzo con un violento calcio alla testa e con altri calci pugni quando ormai era a terra inerme, incapace di reagire e di alzarsi. "Deve ritenersi accertato che tutti gli imputati hanno partecipato al brutale pestaggio di Willy colpendolo ripetutamente con violenza con calci e pugni", scrivono i giudici.

La Cassazione ha sottolineato come gli imputati fossero "consapevoli delle conseguenze dei loro colpi, estremamente violenti, inferti con tecniche di lotta Mma contro punti vitali, su un corpo particolarmente esile come quello di Willy".