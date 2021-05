Mario Della Cioppa è il nuovo questore di Roma. L'attuale questore di Catania prende il posto di Carmine Esposito, nominato prefetto di Foggia dal Consiglio dei ministri il 17 maggio scorso. Nato a Pescara, 58 anni, Della Cioppa dovrebbe insediarsi negli uffici di via San Vitale il prossimo 26 maggio.

"Auguri di buon lavoro a Mario Della Cioppa per l’importante incarico di Questore di Roma. Sono certo che con la sua professionalità affronterà al meglio questo nuovo ruolo. Voglio anche rivolgere un ringraziamento particolare al Questore uscente Carmine Esposito per l’eccellente lavoro svolto in questi anni a Roma e rivolgergli gli auguri più sinceri per le nuove sfide che lo attendono”. Le parole del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a cui fa eco l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato: "Congratulazioni a Mario Della Cioppa per il prestigioso incarico di Questore di Roma. Sono certo che con la sua esperienza e competenza saprà svolgere questo importante compito. Un ringraziamento al Questore uscente a Carmine Esposito per il lavoro sin qui svolto".

Mario Della Cioppa nuovo Questore di Roma

Abruzzese di Pescara, 58 anni, Mario Della Cioppa è laureato in Giurisprudenza a Teramo ed ha conseguito il Master Universitario di II° Livello nella formazione, presso l’Università Cattolica di Milano ed il Master Universitario di II° livello in "Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale", conseguito presso l'Università La Sapienza di Roma. Ha svolto servizio presso il Reparto Mobile di Padova, la Questura di Belluno, quale Dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa, prima, e Capo di Gabinetto poi.

Il precedente incarico a Roma

Negli anni 90 ha effettuato servizio presso la Questura di Pescara, nella Divisione Anticrimine, prima, Capo di Gabinetto ed, infine, Capo della Squadra Mobile. Dal 1998 al 2002 ha ricoperto l’incarico di Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo” e, poi, è stato Direttore della Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara, dove ha curato vari progetti nazionali legati alla Polizia di Prossimità ed alla formazione del Poliziotto di quartiere.

E’ stato a Roma, presso il Dipartimento della P. S., Membro del Gruppo di Lavoro ministeriale finalizzato alla informatizzazione delle attività di indagine e di investigazione della Polizia di Stato (MIPG WEB). Dal 2009 al 2012 ha ricoperto l’incarico di Vicario del Questore di Pescara per poi frequentare, per nove mesi, il XXVIII Corso di Alta Formazione presso la Scuola Interforze a Roma.

La nomina a Questore

E' Cavaliere della Repubblica dal 2003. Dal 7 gennaio 2014 al 24 maggio 2015 ha ricoperto l’incarico di Questore di Alessandria. Dal 25 maggio 2015 è Questore delle province di Ascoli Piceno e Fermo. Poi è stato Questore della Provincia di Foggia dal 1° agosto 2017 al 9 giugno 2019 sino all'ultimo incarico alla Questura di Catania, dove si è insediato poco meno di due anni fa.

Ha ricevuto numerosi incarichi di docenza presso centri di formazione, università ed amministrazioni nelle città di Belluno, Firenze, Livorno, Macerata, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pesaro, Ascoli Piceno e Modena, in rappresentanza della Polizia di Stato, nell’ambito dei protocolli di sicurezza fra lo Stato e le Regioni. E’ autore di 6 pubblicazioni scientifiche.

Encomi ed incarichi ministeriali

Nel corso della sua carriera ha svolto anche 26 incarichi ministeriali di presidente di commissioni esaminatrici. Ha ricevuto, 4 encomi e 10 lodi dal Capo della Polizia, 1 encomio dalla Giunta Comunale di Pescara, 1 attestato dalla città di Sommacampagna (VR).