Mario De Angelis scomparso dal 3 febbraio, non cessano le ricerche: il caso anche su 'Chi l'ha visto?'

Mario De Angelis è stato ripreso sul bus 446 il 3 febbraio, nell'immagine diffusa dalla Questura. Alle 15:01 è sceso in via Orti della Farnesina, poco prima di Piazzale Ponte Milvio

Continuano, ormai dal 3 febbraio scorso, le disperate ricerche di Mario De Angelis, 77 anni, scomparso da più due settimane. I familiari, dopo aver denunciato il caso al commissariato Prati, hanno voluto lanciare un appello anche attraverso le telecamere del programma 'Chi l'ha visto?', che nella puntata di ieri ha raccolto il grido di figlia e nipote di Mario.

L'anziano, intorno alle 13:50 del tre febbraio, uscito dalla sua abitazione in zona Pineta Sacchetti, percorrendo a piedi il tratto di strada che va dalla sua abitazione di Torrevecchia fino a raggiungere la fermata dell'autobus linea 446 in via Pineta Sacchetti come confermato dalle tracce fiutate dalle unità cinofile di Polizia Roma Capitale.

Le forze dell'ordine, come spiega la Questura, hanno individuato la cella del suo telefono agganciata alla zona del parco dell'Inviolatella Borghese già dalle 15 del 3 febbraio. Il telefono da allora risulta spento. Potrebbe aver preso l'autobus 907.

Negativi sono invece risultati i successivi accertamenti a seguito di segnalazioni che collocavano lo scomparso rispettivamente in via Igea, Policlinico Gemelli e Villetta della Misericordia.

"Siamo preoccupati perché in queste notti fa molto freddo. Non ha soldi e il telefono, un vecchio Nokia, è spento", racconta la figlia di di Mario De Angelis a 'Chi l'ha visto?'. "Aveva detto che andava al centro, in via Cola di Rienzo, ma è andato alla parte opposta".

I familiari, con le telecamere, si sono poi diretti nella zona di Ponte Milvio. "Forse si è fidato di qualcuno. Una persona sbagliata", sostengono. Mario sarebbe sceso sul lato del Tevere, dove c'è la ciclabile.

Mario De Angelis, al momento in cui si è allontanato indossava jeans, un piumino blu, scarpe tipo Timberland, un berretto grigio e una sciarpa a quadri. Se qualcuno dovesse riconoscerlo può contattare il 112 Nue.