Tra i pomodori spunta una rigogliosa piantagione di marijuana

Coltivava in casa marijuana pronta per la vendita, nascosta tra le piante di pomodori nel suo giardino. Un romano di 42 anni, domiciliato a Trevignano Romano, è stato arrestato per questo motivo con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari, transitando casualmente davanti all'abitazione dell'uomo durante un servizio perlustrativo in una zona periferica del comune, hanno notato al di là del muro di cinta alcune fronde che, tra le piante di pomodori, si distinguevano per le caratteristiche foglie palmate a sette punte.

È così che è scattata la perquisizione nell'intera villetta. All'interno sono state trovate 18 piante interrate di varie dimensioni, con alcune che raggiungevano i due metri e mezzo di altezza. Nel corso delle operazioni è stato rinvenuto anche un grammo e mezzo di hashish, cui si sarebbe aggiunto, se non fossero intervenuti i militari, il prodotto delle 18 piante che di lì a qualche giorno sarebbero state pronte per la raccolta delle infiorescenze. Le piante sono state estirpate e sequestrate insieme all'hashish rinvenuto, mentre l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.