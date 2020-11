Tor de Cenci, marijuana pronta per lo spaccio nascosta sotto i sedili dell'auto

Nascondeva la droga pronta per lo spaccio sotto i sedili della sua auto e in casa. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Pomezia hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 46 anni.

Nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo alla circolazione a Tor de' Cenci, i militari hanno fermato il 46enne mentre stava viaggiando a bordo della sua auto.

La perquisizione effettuata nel veicolo, ha consentito ai carabinieri di trovare sotto il sedile posteriore due involucri contenenti circa 60 grammi di marijuana, unitamente ad un'altra dose, e 200 euro in contanti rinvenuti in un borsello.

I Carabinieri hanno esteso le verifiche nell’abitazione del 46enne dove è stata rinvenuta altra droga (12 grammi circa di hashish, due piante di marijuana ed altri 166 grammi di "erba" contenuti in vari contenitori). Il pusher è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.