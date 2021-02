Torrenova, la marijuana nascosta nel gesso: così pusher vendeva le dosi

Lo hanno visto camminare, con il braccio ingessato con fare sospetto. Già, perché da quella medicazione tirava fuori le dosi di marijuana da vendere.

I carabinieri di Tor Vergata hanno così arrestato un 33enne del Gambia, nullafacente e con precedenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato notato dai militari in via Galtarossa, mentre cedeva degli involucri ad un gruppo di giovani acquirenti. Appena bloccato, i carabinieri hanno sottoposto il 33enne ad perquisizione ed hanno rinvenuto, nascosti all'interno della fasciatura in gesso dell'arto superiore sinistro, due involucri in cellophane con all’interno diversi grammi di marijuana.