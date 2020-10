Sorpreso con un borsone con 2,5 chili di droga nell'area della Riserva Naturale

Lo hanno sorpreso con un borsone con all'interno 2,5 chili fra hashish e marijuana a Casal de' Pazzi. E' accaduto all’interno della Riserva Naturale Valle dell’Aniene, in via Vicovaro. Uno spazio verde punto di riferimento di studenti, famiglie e bambini da tempo luogo attenzionato dai poliziotti in quanto luogo teatro di alcuni episodi di spaccio di droga.

E proprio durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio insieme a quelli della Sezione Volanti hanno notato un ragazzo, seduto su una panchina, con una borsa di colore nero di grosse dimensioni.

Quando i poliziotti si sono avvicinati, il giovane con un balzo repentino, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto poco dopo. All’interno del suo borsone sono stati rinvenuti diversi panetti di droga, nello specifico 1.220 grammi di hashish e 1.260 grammi di marijuana nonché tutta una serie di strumenti utilizzati per la pesa e per il confezionamento.

Durante la perquisizione sono stati trovati anche 2.820 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Al termine dell’attività il 32enne romano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.