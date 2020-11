Marijuana in casa del rapper, Pol G: "Storia che riguarda la difficile sopravvivenza negli ultimi mesi"

Ringrazio e abbraccio chi sta manifestando vicinanza e affetto in queste ore . Gli Assalti nulla c'entrano in questa storia che riguarda esclusivamente la mia personale difficile sopravvivenza negli ultimi mesi. Quando si sta con l'acqua alla gola si prendono rischi e decisioni dei quali mi assumo la esclusiva responsabilità". Così Pol G, cantante rapper romano, affida ai canali social della band capitolina la spiegazione dell'arresto dopo che la Finanza gli ha trovato sei chili di marijuana nella sua abitazione al Pigneto.

Un post a cui fa seguito quello della stessa storica band rap romana: "Noi Assalti Frontali che proprio in questi giorni stiamo mandando in stampa il nostro nuovo disco apprendiamo dispiaciuti le notizie sparate sui giornali riguardanti la vicenda del nostro fratello Pol G.. Gli esprimiamo la nostra solidarietà. Ti siamo vicini. Nessuno resta solo".

Paolo Bevilacqua, in arte Pol G, è stato infatti trovato dai Finanzieri del 3° Nucleo Operativo Metropolitano del Comando Provinciale della Capitale con sei chili di erba in casa. Ad attirare l'attenzione delle Fiamme Gialle l’andirivieni di persone nei pressi della palazzina in cui abita l’uomo.

Incensurato, il 55enne romano è stato processato “per direttissima” dal Tribunale capitolino, che lo ha condannato a pagare una multa di 20.000 euro ed all'obbligo di firma quotidiana.

