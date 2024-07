In corsia di emergenza sul raccordo anulare, nel bagagliaio 17 chili di marijuana

Procedere sulla corsia di emergenza del raccordo anulare è un rischio, vietato dal codice della strada. Se poi nella vettura c'è della droga il finale è quasi scontato. A pagare caro l'infrazione stradale un automobilista, fermato sul raccordo anulare di Roma da una pattuglia della polizia stradale e arrestato dopo essere stato trovato con un carico di droga, 17 chili nascosto nel bagagliaio.

Sono stati gli agenti della sottosezione polizia stradale di Settebagni a notare, all’altezza del chilometro 4 della carreggiata interna del Grande raccordo anulare, un’auto che effettuava cambi di corsia nell’intenso traffico pomeridiano, impegnando ripetutamente la corsia d’emergenza. Fermato il veicolo, durante il controllo della documentazione i poliziotti hanno subito avvertito un forte odore, riconducibile alle esalazioni caratteristiche degli stupefacenti, provenire dall’autovettura e pertanto hanno ispezionato il veicolo rinvenendo nel portabagagli un borsone contenente numerose buste di plastica al cui interno erano nascosti 17 chili di marijuana.

Le successive attività investigative hanno fatto trovare ulteriori 39 chili di hashish diviso in panetti da circa 100 grammi ciascuno. L’uomo è stato quindi arrestato e per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.