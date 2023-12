Chi è Maricetta Tirrito: le amicizie con la destra e gli anziani derubati. La parabola della paladina antimafia

Dalle amicizie con la destra e alle ospitate nei programmi tv come paladina antimafia, fino all'arresto. È la parabola di Maricetta Tirrito arrestata dai poliziotti del commissariato di Anzio, insieme al compagno e altri tre complici, tra cui un medico di base, per una brutta storia su una silver cohousing di Ardea.

Nella struttura, per far sembrare tutto regolare, venivano somministrati farmaci agli anziani prima delle visite dei parenti. La verità investigativa, invece, racconterebbe uno scenario degli orrori. A quegli ospiti - di cui due morti in circostanze sospette - venivano svuotati i conti correnti. A capo della residenza c'era proprio Tirrito. Le accuse sono pesanti, a vario titolo, sono quelle di omicidio con dolo eventuale, circonvenzione di incapace, esercizio abusivo della professione medica, falso.

Chi è Maricetta Tirrito

Ma chi è Maricetta Tirrito? Basta scrivere il suo nome e cognome su Google per farsi un'idea. Sui suoi profili social, pubblici, lo stesso. Palermitana di 53 anni, si era ormai trasferita a Ostia da anni. I sorrisi e le foto al fianco di Giorgia Meloni, Matteo Salvini, con la miss preferenze del comune di Roma Rachele Mussolini, con il presidente del VI municipio Nicola Franco e con altri esponenti della Lega e di Fratelli d'Italia.

Poi l'impegno nella lotta alla violenza contro le donne con l'associazione 'Laboratorio Donna' e come paladina dell'antimafia a Ostia e Tor Bella Monaca, al fianco anche di Don Antonio Coluccia e delle forze dell'ordine nelle sfilate tra le vie dello spaccio. Si presentava come portavoce del Comitato collaboratori di Giustizia per darsi un titolo.

Gli anziani raggirati

Chi si è fatto immortalare insieme a lei, facendo anche iniziative insieme, non avrebbe immaginato però che dietro l'impegno politico e nell'attivismo sociale, si nascondesse un altro volto. Almeno stando alle accuse mosse dalla polizia di Stato e dalla procura di Velletri. L'indagine su quella struttura ha avuto una prima svolta a gennaio di quest'anno, ma i primi orrori sarebbero iniziati tra il 2021 e il 2022.

A un paziente affetto da Parkinson e demenza senile, per esempio, aveva svuotato il conto grazie a un falso certificato medico che attestava la sua capacità di intendere e volere. Quattro le vittime accertate, ma potrebbero essere state di più. E con i proventi delle circonvenzioni di incapace, dei raggiri, una complice di Tirrito ha anche pagato un intervento di plastica al seno e un'altra invece una festa di compleanno per i 40 anni.

Le amicizie con la destra

Forse Tirrito sperava che l'inchiesta sarebbe stata archiviata o passata in sordina, magari anche grazie alla spinta mediatica o a qualche mossa ad hoc. Gli eventi, le ospitate in tv e le foto con i vip. Tutto pubblicato su Facebook e Instagram in bella mostra. Ma non solo, sono state le iniziative con il mondo della destra, romana e non, a darle altra visibilità. Di esempi ce ne sono tanti e nascono da lontano. Nel 2020 era salita sul palco di Bibbiano con Matteo Salvini, che aveva sostenuto per anni anche col comitato Flat Tax. Poi gli abbracci con "l'amica" Rachele Mussolini dopo il successo elettorale.

E ancora, lo scorso 21 marzo alla Camera viene presentato e promosso da Fratelli d'Italia un documento sulla silver cohousing che impegna il Governo a "sensibilizzare i comuni e le regioni a incentivare, mediante le politiche riservate alle famiglie numerose, le unioni di persone che abbiano l'obiettivo di realizzarsi in cohousing, con particolare favore verso quelle silver". Tirrito, sui social, non aveva perso l'occasione per rivendicare quella vittoria, facendola sua: "Approvato il mio ordine del giorno. Grazie al governo e a Fratelli di Italia", scriveva su Facebook.

Poi, più di recente, le inaugurazioni delle panchine rosse con il presidente del VI municipio Nicola Franco che chiamava Tirrito "amica", dopo l'aggressione subita dalla donna a Tor Bella Monaca. E poi, ancora, a ottobre l'ospitata nel consiglio straordinario delle Torri. In quel caso, il consigliere municipale Antonio Muzzone parla di lei come un "esempio di perseveranza e coraggio nella lotta contro la criminalità".

Politici che, come detto, nulla sapevano. Nessuno di loro è infatti indagato. Eppure le foto e le iniziative venivano fatte proprio nell'arco temporale mentre ad Ardea, nella cohousing, succedeva altro. Ieri il blitz e l'arresto.