Maria Serpa scomparsa dall'ospedale, l'appello per ritrovarla

Era ricoverata al policlinico Umberto I di Roma quando, nella notte tra il 9 e il 10 maggio, è scomparsa senza lasciare tracce. Maria Serpa, una signora di 73 anni di Settecamini, nel IV municipio di Roma, è scappata in stato confusionale dal nosocomio romano con ancora la flebo attaccata al braccio visto che si trovava lì per un'operazione per una colicisti.

Maria Serpa

Maria Serpa, che abita a Roma in viale Stefano D'Arrigo, è alta 1.60, di corporatura minuta, indossava una giacchetta nera e un pile viola. I familiari hanno immediatamente presentato denuncia. Durante la mattinata di oggi, alle 10:30, Maria Serpe ha fatto una videochiamata con una parente. "Non posso parlare" ha detto prima di attaccare poco dopo l'inizio della conversazione. Nonostante la brevità della chiamata, la parente della donna è riuscita a fare uno screenshot e sembra che Maria Serpa si trovasse su viale Palmiro Togliatti. Le ricerche continuano.

Se qualcuno dovesse vederla può contattare i numeri 338/4690045 e 388/1141071

Di seguito lo screenshot catturato durante la videochiamata tra Maria Serpa e una parente.