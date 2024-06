La tragedia di 'Sara', chi era l'insegnante morta annegata davanti agli occhi dell'amica

Maria Cesaria Petracca, che dagli amici si faceva chiamare 'Sara', è morta annegata nel mare di Ladispoli, nella zona di Torre Flavia. Una tragedia che ha visto vittima la donna, insegnante di 62 anni, davanti agli occhi dell'amica, anche le insegnante, che era con lei. Per le due, dalle prime informazioni, sarebbe stato il primo giorno di mare della stagione dopo gli scrutini. La procura di Civitavecchia sul caso ha aperto una indagine.

'Sara', che ha insegnato nelle scuole di Ronciglione e Capranica, aveva una passione per il Regno Unito e l'Irlanda. Insegnava lingue e nel corso degli ultimi anni aveva aiutato molti a ottenere i certificati Cambridge e Trinity. "Dal mio trasferimento a Ronciglione, non esagero, centinaia di ragazzi sono stati certificati e attrezzati per la vita con uno strumento importantissimo, le certificazioni linguistiche. Ragazzi avvezzi a sostenere esami oggi che domani saranno più pronti a fare scelte specifiche e impegnative verso istituti secondari di secondo grado e, successivamente, verso prestigiose sedi universitarie, italiane ed estere", scriveva sui social.

La tragedia si è consumata in uno dei punti più amati dai bagnanti del litorale nord del Lazio. Intorno alle 15, 'Sara' Petracca ha perso la vita dopo essere stata travolta dalle onde del mare andando a sbattere contro gli scogli. Per l'insegnante non c'è stato nulla da fare, nonostante l'aiuto di tre agenti della polizia locale della Città metropolitana di Roma, che stavano facendo un pattugliamento di routine a piedi sulle spiagge della Riserva Naturale di Torre Flavia. Le agenti sono Silvia Dentini, Simona Antinucci e il collega Diego Galimberti.

I tre sono comunque riusciti a salvare l'amica di 'Sara', 52 anni, che è stata trasportata all'Aurelia Hospital. Con loro ha operato il personale della Capitaneria di Porto e sul posto sono intervenuti gli operatori dell'Ares 118. Ora la indagini per ricostruire la dinamica della tragedia e la modalità dei soccorsi.

Diffusa la notizia la comunità di Ronciglione si è stretta. Tanti i messaggi sui social. "Cara amica mi hai dato un dolore immenso. Amicizia trentennale, bastava uno sguardo per capirci. Ti voglio bene Sara, mi manchi già", ha scritto Silvana. "Resterai sempre nei nostri cuori, ciao prof", il messaggio di Diana. "Ci hai insegnato molto prof, sei stata la migliore", il pensiero di Mirko.