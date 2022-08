Morta a 27 anni dopo un'operazione di routine: chiesto rinvio a giudizio per il ginecologo

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per un ginecologo nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Maria Grazia Di Domenico, avvenuta nel maggio del 2021 in una clinica romana.

“Fermenti lattici e osservazione”, ma Maria Grazia aveva l’utero perforato

Di Domenico era arrivata alla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma il 17 maggio 2021 per un’operazione di routine, la conizzazione cervicale dell’utero, che richiede di norma dai 15 ai 20 minuti di intervento. In sala operatoria però qualcosa è andato storto: Maria Grazia, originaria della provincia di Salerno e romana d’adozione, consulente di software che avrebbe dovuto sposarsi di lì a qualche mese, si è sentita male subito dopo l’intervento, accusando fortissimi dolori all’addome e vomito.

I medici, tra cui il ginecologo che l'aveva operata, avevano deciso di tenerla in osservazione invece di farla rientrare a casa dopo un giorno, come previsto per la procedura cui si era sottoposta, ma - stando a quanto dichiarato dai familiari, che hanno sporto denuncia - non sembravano allarmati: “I sanitari rassicuravano circa le condizioni fisiche - avevano spiegato gli avvocati - ipotizzando come possibili cause dei dolori una possibile allergia all'antibiotico o a una banale influenza intestinale. Le hanno prescritto quindi dei fermenti lattici”.

I risultati dell'autopsia

In realtà l’autopsia ha stabilito che Di Domenico aveva subito una lesione uterina e presumibilmente anche dell’intestino nel corso dell’intervento: dopo tre giorni di dolori fortissimi e febbre molto alta, il quadro clinico si è aggravato e i medici hanno disposto il trasferimento d'urgenza all’ospedale San Pietro di Roma, dove le è stato diagnosticato “un 'addome acuto per sospetta lesione uterina”, appunto, con conseguente choc settico e peritonite. Era stata immediatamente sottoposta a intervento chirurgico, ma l’infezione era ormai troppo estesa, e dopo l’ennesimo trasferimento al policlinico Gemelli Maria Grazia è entrata in coma ed è morta.

I familiari avevano immediatamente sporto denuncia e a giugno la procura di Roma aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo iscrivendo nel registro degli indagati il ginecologo che aveva operato la 27enne. Poco più di un anno dopo la richiesta della pm Daniela Cento di rinvio a giudizio: a uccidere Maria Grazia sarebbe stato, secondo l’accusa, un errore commesso durante l’intervento chirurgico. Sulla richiesta di processo deciderà a novembre un giudice per l’udienza preliminare.