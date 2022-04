I fratelli Bianchi condannati anche in appello per estorsione e spaccio

Ridotte in appello le pene per Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli di Artena a processo per l’omicidio del 19enne Willy Monteiro Duarte e già condannati in primo grado per tentata estorsione e spaccio.

La Corte d’Appello di Roma li ha condannati a quattro anni e sei mesi di carcere: lo scorso anno il tribunale di Velletri li aveva condannati a cinque anni e quattro mesi per fatti risalenti al 2019 e al 2020. Secondo l’accusa i Bianchi avrebbero minacciato e picchiato un ragazzo di Lariano e il padre per riscuotere un debito di droga, fatti che nel dicembre del 2020, quando erano già in carcere con l’accusa di avere picchiato a morte Willy a Colleferro, ha portato a un’altra ordinanza di misura cautelare.

Coinvolti nello stesso procedimento anche un altro ragazzo di Artena, all’epoca 19enne e condannato in primo grado un anno e otto mesi, ridotti poi a un anno e sette mesi.

I riflettori sono adesso puntati sul procedimento principale che vede imputati i Bianchi, quello sull’omicidio di Duarte, il 19enne di Paliano che la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 è stato massacrato a calci e pugni per avere tentato di difendere un amico preso di mira in una strada di Colleferro. La sentenza è attesa per la fine di maggio, e oltre ai due fratelli sono imputati anche Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Il processo era ripartito a fine febbraio, dopo due mesi di stop causa covid, con la deposizione dei consulenti della difesa, che avevano riferito su quella che a loro parere sarebbe la causa della morte di Willy

