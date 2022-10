Ancora minacce contro Marco Doria: recapitata una busta con due proiettili da caccia

Sembra non avere fine l'incubo minacce per Marco Doria. L'ex delegato all'ambiente e ai rifiuti del VI municipio, oggi presidente di Unisrita sotto scorta, è finito di nuovo sotto attacco. Questa volta le minacce giungono alla scrivania del suo ufficio in centro. In via Ulpiano, zona Prati, è stata recapitata una busta chiusa: all'interno due proiettili da caccia.

Una busta bianca intestata a Roma Capitale e indirizzata al dottor Marco Andrea Doria

Delle cartucce calibro 12, trovate sul bancone della segreteria, è stata immediatamente informata sia la scorta che gli è stata assegnata (troppe le minacce che hanno reso necessario il provvedimento di assegnazione) che la Questura di Roma, attraverso una denuncia presentata dallo stesso Doria. La busta, intestata a "Roma Capitale" e indirizzata proprio al "Dottor Marco Andrea Doria", era priva di mittente e di affrancatura.

Gli uffici in zona Prati senza telecamere di video-sorveglianza

Adesso la polizia indaga sull'accaduto per risalire ai mittenti. Gli uffici in zona Prati però non sono protetti da impianti di video sorveglianza, sebbene sia vigilato da un portiere. "L'ultima volta che ho fatto accesso nel mio ufficio non ho notato nulla - riferisce Doria - e neppure il portiere mi ha riferito nulla in merito alla corrispondenza a me indirizzata".

Il servizio tv sulle discariche abusive di Roma Capitale

Appena due giorni prima delle ennesime minacce, Doria ha registrato un servizio televisivo mandato in onda dalla Rai. Tema della trasmissione una serie di discariche abusive da lui scoperte quando era delegato ai pifiuti sul territorio del VI Municipio. In totale ne ha denunciate 40, anche se con i cronisti Rai, insieme agli agenti di polizia di Roma Capitale, del commissariato Casilino e del personale della Digos, ne sono state portate all'attenzione solo 8.

Da Tor Bella Monaca a via Ruderi di Terranova, quali sono le discariche abusive scoperte da Doria

Non è escluso dunque che possa esserci un filo sottile che leghi i due eventi: al momento infatti all'esito delle attività, diverse aeree e diversi automezzi sono stati posti sotto sequestro e diverse persone sono state denunciate. Le 8 discariche abusive oggetto del servizio si trovano a Tor Bella Monaca, nel sottopasso di viale Oxford, via Ruderi di Torrenova, via Tavullia, via Ollola, via delle Cerquete, via Saliola e infine una in zona Lunghezza.

Un'escalation di minacce

Non è la prima volta che Doria è costretto a difendersi. L'ultima a fine agosto, con un proiettile recapitato in via Cambelloti. L'escalation di minacce sono iniziate con una croce sul parabrezza e le gomme della sua auto forate. Poi una bomba sotto la sua auto. E ancora un colpo di mortaio inesploso lasciato sul cofano. Un proiettile calibro 38 con la punta intagliata a croce in macchina accompagnato da una cimile artigianale. Fino alla peggiore: un wurstel pieno di chiodi lanciato nel giardino del principe e ingoiato dal suo cane che, proprio per questo, è poi morto.