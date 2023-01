Incubo senza fine per Marco Doria, ancora un pacco sospetto davanti casa

Ancora un pacco sospetto per Marco Doria recapitato sul muro di cinta della sua abitazione. Attaccata con del nastro adesivo anche una foto dell’ex delegato ai rifiuti della giunta di Tor Bella Monaca. “Non mi fermo, continuerò a denunciare gli illeciti che scopro durante i miei sopralluoghi” ha detto Doria a Roma Today.

Come si apprende da fonti di polizia, ad essere controllato è stato un cero. Un oggetto sospetto, posizionato in prossimità dell'abitazione di Marco Doria. Inevitabile l'intervento degli artificieri della polizia di Stato che - assieme agli agenti del distretto Primavalle - hanno accertato di cosa si trattasse attuando le direttive in caso di pacco sospetto.

Gli attentati a Doria negli ultimi anni

Era il giugno dello scorso anno quando un ordigno pronto a esplodere è stato trovato nell’auto di Marco Doria che all’epoca era delegato comunale della giunta Raggi. “Due anni di minacce ma non mi fermo” aveva commentato Doria. Sul caso poi le indagini della Digos e della Procura. A novembre dello stesso anno, una bara con il suo nome fu trovata davanti casa: a scoprirla gli uomini della scorta con i quali si accompagna ormai da tempo a tutela della sua vita. Ad agosto di quest’anno, poco dopo la ‘chiamata’ della giunta Franco a Tor Bella Monaca, è stata recapitata nel suo ufficio una busta con un proiettile all’interno.

Un atto che aveva portato Doria alle dimissioni che a Roma Today aveva dichiarato “Io usato dal presidente del Municipio” a cui aveva poi fatto seguito una replica del minisindaco del centrodestra. L’elenco delle minacce non è finito: a ottobre scorso altri proiettili da caccia gli sono stati recapitati nel suo ufficio di Prati. A novembre, poi, nell’arco di due settimane, due pacchi bomba nel giardino della sua villa. E a distanza di pochi mesi, il terzo, nella mattina di mercoledì.

Il pacco sospetto fatto brillare dagli artificieri

“Ero pronto per uscire di casa quando mi hanno chiamato gli uomini della scorta per dirmi che dovevo rientrare in quanto era stato trovato un pacco sospetto con la mia foto attaccata con un nastro” ha spiegato ai nostri taccuini. In poco tempo sul posto sono giunti i carabinieri, la polizia e gli artificieri per capire l'entità del pacco: all'interno è stato trovato un cero. Doria ha presentato denuncia per minacce. “Non mi fermo, continuerò a denunciare tutti gli illeciti che vedo nel Municipio VI e in particolare a Tor Bella Monaca. Nei giorni scorsi ho fatto sequestrare un camion che trasportava rifiuti pericolosi. Lo faccio perché ho senso civico e per le persone per bene che vivono in quartiere” ha concluso.