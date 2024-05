Morto a 27 anni per sfuggire a un controllo anti droga nel minimarket dello spaccio del Quarticciolo

È morto in strada prima ancora di essere portato in ospedale. Marco Di Veglia aveva 27 anni. Un giovane uomo finito nel giro della droga del minimarket dello spaccio del Quarticciolo. Lui, già conosciuto alle forze dell'ordine, per non avere altri guai con la giustizia ha scelto una mossa estrema, quella di ingerire ovuli di sostanza stupefacente per evitare l'arresto.

Dosi di crack e cocaina, secondo i primi riscontri. Una drammatica azione che è finita in tragedia. Secondo quanto ricostruito, infatti, Marco Di Veglia era stato fermato dalla guardia di finanza in via Ostuni, intorno alle 13:30. Un normale controllo anti spaccio. Il 27enne, per evitare l'arresto, ha ingoiato quello che aveva con sè. Una mossa che spesso utilizzano i corrieri della droga impegnati nello spaccio internazionale per poi riespellere le dosi ingerite.

Un azzardo perché può costare la vita, come in questo caso. Qualcosa, infatti, è andato storto. Almeno un involucro si sarebbe rotto tanto che Di Veglia, dopo aver fatto 200 metri e raggiunto via Manfredonia, si è accasciato sull'asfalto lamentando forti dolori allo stomaco. Ha urlato, chiesto aiuto ed è riuscito ad attirare l'attenzione di un passante. Erano circa le 14.

La versione dei fatti raccontata a chi ha chiamato i soccorsi è poi stata confermata dagli uomini delle fiamme gialle che lo avevano fermato. Arrivati sul posto i medici del 118, tuttavia, non hanno potuto fare altro che appurare il decesso di Di Veglia. La droga ingerita lo ha ucciso. Per stabilire invece le cause della morte occorrerà attendere l'autopsia disposta per oggi. Del caso se ne occupa la polizia di Stato. Bisognerà capire chi ha fornito la droga al 27enne e il suo ruolo.