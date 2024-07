Marco Casamatta massacrato di botte in carcere, il presunto killer di Cristiano Molè ricoverato in gravi condizioni

Un pestaggio per lanciare, probabilmente, un avvertimento. Marco Casamatta, il presunto killer di Cristiano Molè arrestato lo scorso 2 luglio, è stato violentemente picchiato presso il carcere di Regina Coeli. Casamatta è inoltre accusato di aver tentato di uccidere Massimo Pacchiarotti, detto “Porpetta”.

Aggressione a Marco Casamatta

Il volto tumefatto dalle botte e le braccia fratturate. Così è stato ritrovato Casamatta dopo un’aggressione avvenuta lo scorso 16 luglio. A darne notizia, per denunciare le condizioni critiche del carcere di Regina Coeli, è stato il sindacato Uspp, Unione sindacati di polizia penitenziaria. “In questi giorni si è registrato anche un pestaggio nei confronti di un detenuto italiano sembrerebbe alta sicurezza ridotto in malo modo da parte di altri che probabilmente legato a qualche regolamento di conti tra gli stessi” ha scritto il sindacato in una nota.

Marco Casamatta pestato

L’uomo pestato è risultato poi essere Marco Casamatta ed è ora ricoverato in gravi condizioni. Sul caso indaga l’antimafia. La spedizione punitiva, si ipotizza, servirebbe per lanciare un messaggio nei confronti dell’uomo ovvero tenere la bocca chiusa e non collaborare con le autorità.

Come detto, Casamatta è in carcere perché accusato di aver ucciso, lo scorso 15 gennaio, Cristiano Molè in un agguato avvenuto a largo Tabacchi per motivi probabilmente legati al traffico di droga. Lo stesso Casamatta, lo scorso 15 maggio sempre al Corviale, avrebbe cercato di uccidere Massimliano Pachiarotti, detto “Er Porpetta”.

Situazione critica a Regina Coeli

Il presidente Giuseppe Moretti dell’Uspp ha denunciato, in una nota, la situazione insostenibile “del carcere romano” e di “strutture penitenziarie” che “in questa caldissima estate sta diventando insostenibile e le poche unità di polizia penitenziaria in servizio faticano a mantenere l'ordine e la sicurezza delle strutture interessate da continui disordini generati da detenuti riottosi a qualsiasi regola penitenziaria. Siamo consapevoli degli sforzi che sta facendo il governo per mettere in sicurezza il sistema penitenziario e con esso il lavoro degli agenti nelle carceri ma non possiamo esimerci dal chiedere un'accelerazione dei tempi di ripristino delle condizioni di sicurezza attraverso uno stanziamento di ulteriori risorse umane strumentali e strutturali straordinarie”.