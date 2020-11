Scomparso da Bufalotta: appello dei genitori per ritrovare Marco Campoli

Una madre ed un padre in lacrime dopo la scomparsa del proprio figlio. L’appello dei due genitori di Marco Campoli è stato lanciato nella puntata di Chi l’ha visto? andata in onda mercoledì 18 novembre. L’uomo ha fatto perdere le proprie tracce dallo scorso 17 novembre dalla zona della Bufalotta, nel III Municipio Montesacro.

Come raccontano papà Enrico e mamma Rosaria alla trasmissione della Rai, Marco Campoli si trovava con loro in casa quando, improvvisamente, ha spintonato il padre e si è allontanato di corsa dall’abitazione lasciando il telefono cellulare in casa. Rincorso dal papà il 46enne ha fatto però perdere le proprie tracce lasciando i genitori nella disperazione.

Come spiegano ancora i genitori Marco Campoli porta degli occhiali, ed al momento della scomparsa indossava una giacca di pelle marrone, una maglia scollata, jeans e scarpe bianche della Nike. “Sto soffrendo - l’appello disperato in tv di mamma Rosaria -. Marco è un bravo ragazzo, non fa del male a nessuno. Datemi una mano a trovare mio figlio”.