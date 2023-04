Velletri: è morto il consigliere comunale Marcello Pontecorvi. Lutto nel Pd

Marcello Pontecorvi storico commerciante e consigliere comunale di Velletri in quota Pd è morto nel giorno di Pasquetta all'ospedale di Latina. Già vice sindaco e più volte assessore, Pontecorvi era molto stimato e apprezzato nella cittadina dei Castelli.

Aveva avuto un malore sabato. Si è spento a 75 anni. Tanti i messaggi di cordoglio espressi da tutto il mondo politico e dal sindaco Orlando Pocci, che lo hanno ricordato come una persona preparata.

"La città di Velletri, che ha servito con impegno, dedizione e passione, lo ricorda nei dieci anni in cui è stato vice sindaco e le numerose volte che ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Alla famiglia il primo pensiero e la vicinanza a di tutta la comunità alla quale mancherà tantissimo. Addio Marcello mio amico, fai buon viaggio", il messaggio di Pocci.

Sergio Andreozzi, presidente del consiglio comunale, gli fa da eco: "L'intero consiglio si stringe intorno alla famiglia per l'improvvisa scomparsa del dottor Marcello Pontecorvi, affabile imprenditore e valente personaggio politico negli ultimi trent’anni. Lo ricordiamo come persona garbata e preparata, sempre pronto al confronto leale. Dal suo banco arrivavano parole di condivisione o ammonimento sui temi economici, senza scivolare nella retorica o nella sterile polemica. Sarà difficile sostituire la figura di Marcello Pontecorvi in assise, come siamo sicuri resterà per molto tempo nella memoria dei cittadini veliterni. Riposa in pace Presidente".

Lutto nel mondo del Partito Democratico, come sottolineato dal segretario Rocco Maugliani: "A nome della federazione del Partito Democratico della Provincia di Roma voglio esprimere i sensi del nostro cordoglio per la scomparsa di Marcello Pontecorvi, amministratore di lungo corso nella città di Velletri e membro della nostra segreteria provinciale. Uomo equilibrato e intelligente, mai sopra le righe, Marcello è stato un esponente prezioso del nostro partito e la sua scomparsa lascia un enorme vuoto nella nostra comunità. Ai suoi famigliari le nostre condoglianze più sentite".

Il funerale si terrà mercoledì pomeriggio alle 15 presso la chiesa di San Giovanni Battista, preceduto dalla camera ardente nella sala delle Lapidi del comune dalle 12.