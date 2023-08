Tragedia in montagna, ex cancelliere tribunale muore durante escursione sul Terminillo

Tragedia in sul Terminillo, la montagna dei romani. Domenica ha perso la vita l'ex cancelliere del tribunale di Rieti Marcello Moroni, che si sarebbe sentito male durante un'escursione. A nulla è servito l'intervento del soccorso alpino, arrivato sul posto con diverse squadre, dei vigili del fuoco e del 118.

Per Moroni, molto conosciuto a Rieti e già cancelliere della procura del capoluogo sabino, non c'è stato nulla da fare. L'uomo avrebbe avuto il malore durante un'escursione sul sentiero che conduce al Rifugio Massimo Rinaldi sul Monte Terminilletto. Purtroppo, al momento dell'arrivo delle squadre sul luogo dell'incidente, la persona era già deceduta, come indicato dal medico presente già in loco, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Dopo aver completato tutti gli adempimenti necessari, la salma è stata recuperata dall'elicottero della guardia di finanza e trasportata alla morgue dell'ospedale di Rieti, dove saranno avviati gli accertamenti necessari per comprendere le cause del decesso.