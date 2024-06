Marcello Colafigli, chi è l'ex Banda della Magliana che ha ispirato il 'Bufalo' di Romanzo Criminale

Marcello Colafigli, 70 anni, è un nome che ha Roma ha sempre fatto paura. Qualcuno lo conosce come 'Marcellone', altri per romanzarlo un po' come il 'Bufalo', perché di fatto Colafigli, esponente di spicco dell'ex Banda della Magliana, quel personaggio lo ha ispirato. Un sopravvissuto, secondo molti, orfano di madre e sopravvissuto - appunto - a un parto gemellare in cui il fratello nacque morto.

Assieme all'amico fraterno Franco Giuseppucci, detto "Er Negro", si organizza spesso in diverse batterie dedite alle rapine. Sono i primi passi della Banda. Il 7 novembre del 1977, partecipa al sequestro del duca Grazioli, considerato l'atto di nascita della Banda stessa. Da lì fu una escalation. Sarà poi uno dei killer, assieme a Nicolino Selis, Giovanni Piconi, Renzo Danesi e Giorgio Paradisi che il 25 luglio 1978, nel parcheggio dell'ippodromo romano di Tor di Valle, uccisero Franco Nicolini, detto Franchino Er criminale padrone assoluto di tutte le scommesse clandestine dell'ippodromo.

Il 27 agosto partecipò all'omicidio di Sergio Carozzi, un commerciante di Ostia che aveva osato denunciare per estorsione Nicolino Selis. Nella suddivisione del territorio per lo smercio della droga, Colafigli controllava la zona della Magliana e di San Paolo. Verso la fine degli anni ottanta, attraverso i suoi contatti, Marcellone fece arrivare via mare diversi carichi di eroina dalla Sicilia tramite il clan mafioso di Totò Riina. Contatti e affari che, nel corso degli anni, Colafigli avrebbe maturato e integrato.

Sempre in prima linea, partecipò anche alla vendetta nei confronti del clan Proietti accusati dell'omicidio del suo amico fraterno Franco Giuseppucci. Proprio dopo l'agguato di via di Donna Olimpia, per Colafigli si aprirono le porte del carcere con l'accusa di omicidio. Ma grazie al grande potere corruttivo della banda, riuscì a ottenere diverse perizie mediche false e per lui iniziò un lungo girovagare nei manicomi giudiziari.

Con l'avvento al potere del gruppo guidato da Enrico De Pedis, e la mutazione della banda in un'organizzazione più imprenditoriale, il capitolo delle faide mutò per sempre la Banda. L'8 luglio del 1989, Colafigli, approfittando di un permesso premio, riesce a evadere dal manicomio. Assume una nuova identità e viaggia.

Dopo vari abboccamenti finiti male, la mattina del 2 febbraio 1990 il gruppo di Colafigli, riesce ad attirare De Pedis in un'imboscata e lo uccidono. Marcellone si allontana da Roma. Poi il nuovo arresto, questa volta nei pressi di via Giustiniano Imperatore. Marcellone viene fermato da alcuni agenti in borghese con una raffica di mitra ne bloccano la fuga.

Condannato all'ergastolo per tre omicidi, gli viene però riconosciuta una infermità mentale con diagnosi che andavano dalla "psicosi schizofrenica paranoide", alla "personalità epilettoide", alla "sindrome borderline". Nel 2012 è tornato a Roma. Nel 2021 mentre era in semi libertà è stato trovato in compagnia di pregiudicati in un bar di Ostia e per questo è stato introdotto nuovamente nel carcere a scontare l'ergastolo. Il 4 giugno 2024 un nuovo blitz ne ha riconosciuto il suo ruolo come capo di un nuovo gruppo di pusher.