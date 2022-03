Atleta scomparso a Roma, era atteso al via della maratona

Belayneh Shimeles Solomon, un etiope di 26 anni e considerato uno dei runner più attesi alla maratona di Roma corsa lo scorso week end, è scomparso. Dell'atleta non si hanno più notizie dalla scorsa serata di sabato. Avrebbe dovuto prendere parte all'evento sportivo, ma al via non via non si è mai presentato.

I compagni e gli organizzatori non sono riusciti a trovarlo e il giovane risulta tuttora irreperibile. Pensavano ad una rinuncia dell'ultimo momento, può succedere. Invece domenica pomeriggio la preoccupazione è salita. Belayneh Shimeles Solomon, con gli altri atleti etiopi, era atteso in aeroporto per prendere l'aereo e tornare a casa, ma così non è stato.

Nella sua camera d'albergo sono rimasti i vestiti, i bagagli e le chiavi dell'hotel. A mancare solo il passaporto e il cellulare, che ha squillato a vuoto. Nel pomeriggio di domenica, uno degli organizzatori della Maratona di Roma ha presentato una denuncia di scomparsa al commissariato Viminale. Ora la polizia indaga sul caso. Secondo quanto ricostruito Belayneh Shimeles Solomon sabato era arrivato nella capitale prendendo parte alla presentazione degli atleti all'Eur.

Poi è tornato in albergo per cena. Di lui, a quel punto, si sono perse le tracce. Al mattino di domenica, Belayneh Shimeles Solomon non si è presentato per raggiungere il nastro di partenza. Non è escluso che il corridore, in passato in gara anche in Svezia e Spagna, possa essersi allontanato volontariamente. Chi indaga non esclude nessuna ipotesi.