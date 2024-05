Da via Zenodossio al Quadraro, il punto sulle voragini nel municipio V: "Due-tre casi al mese"

Tra una decina di giorni dovrebbero concludersi gli interventi per la riparazione della voragine in via Zenodossio. Mentre sono in progettazione i lavori per riparare quella di via Buie d’Istria e di via Casilina 444. Per via Dulceri, invece, bisognerà aspettare ancora. Sono alcune delle novità emerse nell’incontro del 6 maggio alla Casa della cultura e dello sport “Silvio Di Francia”, in cui l’assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia, insieme al minisindaco Mauro Caliste e all’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, hanno presentato il lavoro fatto in questi primi due anni e mezzo di mandato e gli interventi prioritari da effettuare nel prossimo futuro.

Il punto sulle voragini

Un posto importante nella discussione l’hanno avuto, ovviamente, le voragini: “Nel nostro municipio – spiega Lostia – si verificano almeno 2-3 episodi al mese. Nella maggior parte dei casi si tratta di casi non gravi e risolvibili in poco tempo, ma altre volte, come abbiamo visto, la situazione è più grave”. E lo mostrano bene le immagini, per fare due esempi, scattate in via Menas e, ancora prima, in via Zenodossio, con l'asfalto sbriciolato come sabbia e le auto inghiottite. Per quanto riguarda le cause “nel 70% sono dovute a rotture delle condutture o comunque alle condizioni delle fognature – chiarisce l’assessora -. Ma non bisogna dimenticare anche l’impatto che possono avere le vibrazioni pesanti sulla sede stradale”. Un quadro in cui, ovviamente, incidono anche le condizioni geomorfologiche del sottosuolo del municipio. Per questo l’obiettivo dell’amministrazione è realizzare una mappa in cui siano segnalate tutte le strade più fragili e a rischio sprofondamenti: “In questo modo – spiega Lostia – quando verranno effettuati dei lavori per i sottoservizi, bisognerà sempre svolgere delle indagini approfondite prima di iniziare gli interventi, che tengano conto delle condizioni del sottosuolo, per evitare il rischio di apertura di nuove voragini”. La questione è monitorata dal Tavolo tecnico interistituzionale "Voragini e Cavità Sotterranee" del municipio V. Per quanto riguarda le criticità più impegnative già risolte, legate alle voragini, l’assessora Lostia ricorda: via Albimonte, via Dameta, via delle Rose, via di San Barnaba, via Placido Zurla, via dei Zeno, via Piccinino, via Teano, via dei Platani e via Ciro da Urbino. Sono invece in corso gli interventi per riparare le voragini di: via Tor de’ Schiavi, via Menas e via Zenodossio, “in quest’ultimo caso – fa sapere Lostia – da Acea spiegano che i lavori dovrebbero concludersi entro una settimana, dieci giorni al massimo”. In via Tor de’ Schiavi gli interventi sono partiti a fine marzo e dovrebbero durare tre mesi. Mentre per la maxi voragine di via Menas i lavori sono iniziati il 4 maggio e la fine è prevista tra 30 giorni.

I lavori da effettuare

Sono in fase di progettazione e “in prossima esecuzione” i lavori per riparare la voragine in via Buie d’Istria e quella in via Casilina 444. Mentre per via Salomone e via Dulceri, prima di partire con la progettazione, si stanno aspettando i risultati di ulteriori indagini geognostiche. La prima si è aperta quasi due anni fa, nel giugno del 2022, in conseguenza di alcuni scavi per l'interramento della fibra ottica. La seconda è più recente: in via Dulceri il manto stradale ha ceduto, per l’ennesima volta, il 20 febbraio 2024. "Voglio ringraziare l'assessora Segnalini - sottolinea Lostia - per l'aiuto che ci sta offrendo per affrontare questa criticità, come altre che riguardano il nostro municipio".