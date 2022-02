La mappa "spia" dei locali no green pass aiuta ancora i vigili, scatta il blitz: clienti e gestore insultano gli agenti

La lista di bar e ristoranti no green pass continua ad aiutare le forze dell'ordine. L'ormai pubblica mappa dettagliata con tanto di nome ed indirizzo del locale "amico", che non controlla la certificazione verde è in mano a chi quotidianamente fa i controlli anti covid a Roma. Così gli esercizi commerciali no vax che sono finiti nel mirino di polizia, carabinieri e polizia locale che, mappa alla mano, hanno cominciato a verificare il rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Così la chiusure di un noto ristorante in zona Tor Marancia indicato come "no green pass" sulla mappa e i controlli dei Nas e dei vigili, al Pigneto è scattato il blitz della polizia locale in un ristorante sulla mappa dei no pass. Nel locale sono stati trovati numerosi clienti senza la documentazione verde rafforzata e obbligatoria.

Qui clienti e gestore hanno inveito inizialmente contro gli agenti. Gli animi si sono scaldati, ma la situazione in poco tempo è tornata alla normalità. Anche all'Eur un altro ristorante "mappato", è stato controllato.

Qui, oltre che ai clienti no pass, sono state elevate multe anche nei confronti dei titolari delle attività per le omesse verifiche. La mancanza di certificazione verde è stata rilevata anche per diversi avventori di altri tre pub e birrerie della zona di Centocelle. Questi ultimi, però, non presenti nella mappa dei no green pass.