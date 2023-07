Droga e criminalità tra Pigneto e Centocelle: la mappa delle zone "calde" sul tavolo del Prefetto

La notte scorsa un ragazzo è stato ferito alla gola con un coccio di bottiglia in via Castore Durante, tra le strade del quartiere Centocelle spesso oggetto di denunce da parte degli abitanti. Poi abbiamo il Pigneto, principale piazza di spaccio del territorio, viale Palmiro Togliatti dagli sfasciacarrozze al confine con il quartiere Don Bosco fino alla Prenestina, i parchi abbandonati che diventano luoghi di degrado e prostituzione, i continui furti nelle scuole. Il V municipio lancia l'allarme sicurezza con un dossier consegnato al prefetto di Roma e una mappa dei luoghi da attenzionare al più presto.

"Auspico che da oggi possa proseguire, con rinnovato spirito, la collaborazione con le forze dell'ordine presenti nel territorio" commenta il presidente del parlamentino Mauro Caliste, appena uscito dall'incontro avvenuto il 24 luglio scorso. Seguiranno nuovi confronti su questioni specifiche. Nel frattempo i cittadini auspicano più controlli di polizia sul territorio, specie in alcuni luoghi da tempo al centro di segnalazioni a Comune e municipio.

L'ex borghetto degli artigiani

In cima alla lista l'ex borghetto degli artigiani. Parliamo di un terreno di circa 15mila metri quadrati a Torpignattara, compreso tra via dell'Acqua Bullicante, con accesso dai civici 236-246, e via di Villa Santo Stefano. Le vecchie attività artigianali che operavano all'interno sono state dismesse da anni e il bene è stato oggetto di confisca e acquisito al patrimonio capitolino con decreto del 2018. A quattro anni di distanza dall'acquisizione nulla è stato fatto per il suo recupero. E l'area è diventata una piccola piazza di spaccio e consumo continuo di droga, dove occupanti abusivi fanno avanti e indietro dormendo in giacigli di fortuna. Tante le segnalazioni inviate alle autorità competenti da parte di residenti che abitano nella zona. Ancora si attendono risposte.

Il "parchetto dell'amore

Poi c'è il parco Madre Teresa di Calcutta, alias "parchetto dell'amore". Piccola porzione di verde lungo la Togliatti, all'altezza del quartiere Centocelle, è meta fissa delle prostitute che lavorano sul viale. Qui, sulla vicina via delle Siepi, lo scorso febbraio, il 43enne Salvatore Danilo Lucente Pipitone, caporal maggiore dell'esercito, è stato aggredito e ucciso da Mohamed Abidi, tunisino di 33 anni ritenuto responsabile dell'omicidio del soldato. L''aggressore è stato poi condannato a 8 anni con rito abbreviato. E proprio dentro il parco lo scorso 17 giugno un residente ha trovato il cadavere di un uomo, all'ingresso di viale delle Gardenie, riverso a terra con una parrucca da donna.

Un ferito grave a Centocelle

Sempre a Centocelle, gli abitanti lamentano le condizioni del quadrato che costeggia il Forte Prenestino, tra via Castore Durante, via Pietro Romualdo Pirotta, via Prenestina vecchia, via dei Larici. "Qui le prostitute consumano rapporti con i clienti sotto i balconi delle nostre case - commenta una cittadina - uno schifo, non ne possiamo più". Di questa notte l'ultimo episodio di cronaca. Un giovane di 27 anni è stato ferito con un coccio di bottiglia alla gola dopo una lite furibonda in strada. Tante le chiamate al 112 dei cittadini. I poliziotti all'arrivo hanno trovato il ragazzo in un lago di sangue. Immediato il ricovero in ospedale in codice rosso.

Lo spaccio tra Pigneto e Torpignattara

Ampio spazio nel dossier anche allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle strade del municipio. Pigneto e Torpignattara i luoghi prescelti da spacciatori ormai rodati. Lo scorso aprile un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di quindici persone. Un gruppo multietnico di pusher tra italiani, bengalesi, romeni e tunisini impegnati a vendere marijuana, hashish e cocaina a tutte le ore a Torpignattara, soprattutto in via Rovetti, e nelle strade che circondano l'isola pedonale del Pigneto. A sgominare il sodalizio, che in caso di arresto provvedeva alla tutela legale, economica e logistica degli affiliati, sono stati i carabinieri con la direzione distrettuale antimafia. Sempre ad aprile i residenti scesero in piazza per una mobilitazione contro degrado e spaccio.