Roma, la mappa del contagio dell'ultimo mese: ecco i territori con più casi

La curva dei contagi da Coronavirus a Roma è in calo. Nella Capitale il numero di positivi ha toccato quota 168604, ossia 13937 dall'ultima misurazione fatta il 22 aprile scorso. Nell'ultimo report, quello dal 19 marzo al 22 aprile erano stati registrati 154667 contagi, quello dal 21 febbraio al 18 marzo 137333.

Stando all'ultima misurazione pubblicata sul sito di Salute Lazio, da inizio epidemia, Torre Angela resta il quartiere che registra più casi, ben 6790 con un aumento di 540 contagi. Per quanto riguarda i municipi, invece, è ancora il VI quello con più positivi. La flessione non riguarda però solo i contagi ma anche gli ammalati, con il numero di pazienti gravi in calo. Nel mese di marzo i reparti si erano nuovamente riempiti di pazienti gravi: erano 296 nel giorno dell'ultimo monitoraggio, ossia 63 in più in 25 giorni. Ad aprile, nuovo aumento, il 22 erano 334. Ora il calco, sono 185 (al 27 maggio).

La situazione nei quartieri di Roma

Sono 7 i municipi con più di 10mila contagi. Quello più colpito dal Coronavirus è il VI (quello delle Torri) con 19313 (+1766 contagi dal 23 aprile al 27 maggio, l'aumento di più alto di tutti i territori di Roma). Subito dopo ci sono il VII (Appio-Tuscolano) con 18383 positivi (+1459) e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 15658, e un aumento di 1533 casi.



Quindi ci sono il X Municipio (quello di Ostia) con 12919 (+956), III (Montesacro) con 12253 (+290), il quarto municipio (Tiburtino) che registra 11777 positivi e un aumento di 914 casi e il XIV (Monte Mario) con 11353 (+943). Sotto i diecimila casi c'è il XV distretto (Roma nord) con 9567 (+791), il nono (Eur) con 9337 (+716), l'undicesimo municipio (Arvalia) con 8770 (+661), il II municipio (Parioli) con 8205 positivi e un aumento di 658 e quello del centro, il I Municipio con 8167 (+600).

Le note liete arrivano invece dal XIII (Aurelio) con 7845 casi (+977), il XII (Monteverde) con 504 nuovi positivi e un totale di 7372 contagi e l'VIII Municipio (Garbatella), ancora il territorio con il più basso per numero di contagi: 6401 casi Covid e 446 casi in più (il distretto che ha avuto un aumento minore).

I 10 quartieri di Roma con più casi Covid

Detto di Torre Angela, per il quinto mese consecutivo quartiere con più casi Covid di Roma, va sottolineata anche la situazione nel X Municipio con ancora due zone tra i 10 territori "peggiori" di Roma: Ostia ha visto salire ancora il numero di pazienti positivi: 4194 casi, 268 in più nel periodo aprile/maggio. Sempre nel Decimo (al sesto posto tra i quartieri "peggiori), Acilia con 3403 contagi (+283).

In media, nei 10 "peggiori" quartieri si registrano aumenti di circa 300 casi, mentre il mese scorso era a 500 la media complessiva. Restando in periferia, sul "podio" - e sopra i tremila positivi - c'è ancora la zona della Borghesiana con 4047 casi (+347). A seguire ci sono Centocelle con 3657 (+266), Tuscolano con 3596 (+313), Acilia appunto, Primavalle con 3401 (+292) e Don Bosco con 3128 (+250).

Tra i dieci quartieri con più casi Covid anche il Tiburtino con 2775 casi e 166 in più e Montesacro con 2738 con 438 positivi in più. Poco importa se si tratta di zone che si trovano fuori o dentro al Grande Raccordo Anulare, i positivi sono in tutta Roma. Se ad inizio dicembre erano 18 i quartieri di Roma con più di mille contagi, a gennaio ne abbiamo contati il doppio, 37, mentre a febbraio erano 44 con quota 50 toccata a marzo. 53 ad aprile e 57 a maggio.