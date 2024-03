Manuel Mazzetti travolto da un'auto pirata. I familiari raccolgono fondi per la riabilitazione

La notte del 15 dicembre 2023 Manuel Mazzetti è stato travolto da un'auto pirata su via Prenestina, a Centocelle, poco dopo essere uscito dalla sua vettura incidentata. La persona alla guida non si è fermata a prestare soccorso e il giovane, 35 anni, è rimasto a terra in condizioni estremamente critiche. Oggi Manuel sta affrontando un difficile e lungo percorso riabilitazione, è ancora grave e la famiglia chiede sostegno economico per affrontare le cure.

Raccolta fondi per Manuel Mazzetti

Come raccontano i familiari, che hanno pubblicato la raccolta fondi tramite la piattaforma GoFunMe "purtroppo Manuel è ancora in gravi condizioni e non sappiamo quali saranno gli esiti della vicenda. Al momento si trova in una struttura riabilitativa e i medici ci informano che il processo, se ci sarà, sarà lungo e tortuoso. Manuel avrà bisogno di molte terapie ed oggi nella struttura dove risiede non potrà soggiornare più di sei mesi". Come fa sapere la sorella Sara "dopo un periodo di degenza nel reparto di terapia intensiva del San Giovanni, è stato portato al reparto di neuroriabilitazione ad alta intensità del San Raffaele di Cassino. Necessita di continua assistenza h24, ma è forte, i segnali sono positivi ci sono stati e siamo fiduciosi che possa gradualmente riprendersi".

Assistenza e cure h24

Per questo motivo, molto presto la famiglia di Mazzetti, 35enne di Tivoli appassionato di calcio e snowboard, dovrà spostarlo altrove e supportare ogni spesa per farlo assistere da professionisti che lo accompagnino nel percorso di recupero, i cui esiti non sono affatto scontati. "Chiediamo il vostro aiuto - si appella la famiglia - affinché Manuel possa ricevere l'assistenza sanitaria adeguata e pian piano restituirgli una degna esistenza per poter riprendere in mano la sua vita e vederlo di nuovo tornare a sorridere".

"Vogliamo torni il ragazzo sorridente che era"

Ad oggi la raccolta fondi, iniziata un mese fa, continua ed è arrivata a superare i 12mila euro. “Confidiamo in lui e sulla sua voglia di reagire - conclude la sorella - e di riprendere quella vita che lo rendeva il ragazzo sorridente e spensierato che tutti ricordiamo. Ci aspettano ancora periodi difficili da affrontare ed abbiamo ancora bisogno del vostro supporto”.