Perde controllo dello snowboard e finisce contro un albero, morto tatuatore romano di 28 anni

Tragedia sulle montagne del Trentino. Manuel Fagnani, un ragazzo di 28 anni di Nettuno, è morto domenica pomeriggio nel comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza. Il ragazzo, in vacanza al nord, stando ad una prima ricostruzione fatta dai soccorritori, ha perso il controllo dello snowboard uscendo dalla 'pista 3', quella di media difficoltà andando poi a sbattere contro un albero.

Sul posto l'elisoccorso e la Polizia di Stato di Moena ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Inutile il tentativo di rianimazione da parte del medico d'urgenza, giunto sul posto con l'elicottero di Trentino emergenza. Stando a quanto ricostruito, Manuel Fagnani stava scendendo lungo la 'tre', quando erano quasi le 15. Sotto choc la fidanzata che era con lui, insieme ad alcuni amici.



Sequestrato lo snowboard, si attendono ora gli esiti dell'autopsia che dovrebbe essere effettuata all'istituto di medicina legale di Trento. Il corpo del giovane è stato recuperato proprio dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco con personale imbragato che si è calato su quel tratto di pista altrimenti difficile da raggiungere. Sconvolta la fidanzata che è stata sentita da chi indaga per aiutare gli agenti di Moena nella ricostruzione dei fatti. Un atto dovuto, in questi tragici casi.

Ad Anzio e Nettuno, dove lavorava, il ragazzo era molto conosciuto. Sulla sua pagina stanno sono decine i messaggi di condoglianze. "Il tatuaggio è un'opera eterna, proprio come te", lo saluta Valentina. Miriam, la cugina, lo ricorda con post toccante: "Eri un'artista meraviglioso, certo non ci vivevamo ogni giorno ma il nostro affetto vero, forte e quando passavamo del tempo insieme era come non essersi lasciati mai. Non potrò mai dimenticare quanti morsi mi hai dato quando eravamo bambini, mi lasciavi certi 'orologi' o quando tutto contento della tua nuova moto, me l'hai fatta anche provare e i tuoi primi disegni eri piccolo e si vedeva che avevi talento, ti piaceva tanto disegnare Dragon Ball e più avanti le rose, le adoravo. Hai avuto una vita dura ma hai saputo affrontarla al meglio e riscattarti al meglio creando qualcosa di tuo, di eterno con la tua arte. Non doveva andare così. Stai vicino alla mamma e a tutti noi".

Mirko posta una foto e un tatuaggio, uno di quelli disegnati proprio da Manuel: "Ciao Manu resterai per sempre sulla mia pelle e nel mio cuore". Messaggi simili, come quelli di tanti altri. "Porteró sempre con me un pezzetto di te sulla mia pelle. Ci mancherai come non mai Brà", il messaggio di Alessia.