Manolesta in azione nel cuore di Roma: 6 arresti in poche ore

Proseguono anche in questi giorni che precedono la fine dell'anno, i controlli per bloccare i manolesta a Roma. Sei gli arresti nelle ultime ore. I carabinieri di piazza Venezia hanno fermato in via del Viminale, un uomo di 26 anni, di nazionalità francese, senza fissa dimora e con precedenti, che aveva poco prima sottratto la borsa a una turista straniera mentre era seduta ai tavolini esterni di un bar della zona.

Nella metropolitana, sulla banchina della fermata Colosseo, i militari della stazione piazza Farnese hanno fermato una cittadina bosniaca di 22 anni, subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli a un turista italiano. Poco dopo, all’interno di un noto fast food di piazza di Spagna, i carabinieri di San Lorenzo in Lucina hanno bloccato un cittadino cileno di 39 anni, sorpreso subito dopo aver asportato con destrezza una borsa griffata del valore di oltre 1000 euro, con all’interno il portafogli e documenti vari di una turista italiana.

Non è andata meglio a una coppia di cubani, di 52 e 53 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, bloccati all’interno della metropolitana, fermata Termini, mentre cercavano di impossessarsi con destrezza del telefono cellulare di una turista straniera.

Infine, la scorsa notte, all’interno di un noto locale di via di Portonaccio, i militari di Casal Bertone hanno arrestato un italiano di 31 anni e ne hanno denunciati altri 3, che nell’arco della serata, in momenti diversi, avevano derubato 3 avventori, derubandoli della collanina che portavano al collo.