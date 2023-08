Incidente sul lavoro, resta incastrato con la mano nel compattatore dei rifiuti: grave netturbino

Incidente sul lavoro nel comune di Anzio, in provincia di Roma. Un uomo di 56 anni è in gravi condizioni per essere rimasto incastrato con la mano nel compattatore durante la raccolta dei rifiuti.

È quanto successo alle sei del mattino di mercoledì 23 agosto. Sul posto, in via Bergamo, i vigili del fuoco che con la squadra 23/A hanno liberato l'uomo. La vittima è un netturbino della ditta AET di Ciampino. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Riuniti dal 118. È in prognosi riservata.