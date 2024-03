Tensioni al liceo Plinio, studenti: "Aggrediti mentre strappavamo i manifesti di estrema destra"

Momenti di tensione, nella mattina di mercoledì 27 marzo, davanti alla sede di via Palestro del liceo scientifico Plinio Seniore. A raccontarlo sono gli attivisti del collettivo studentesco “20 novembre”, che riferisce di un’aggressione, da parte di un militante di Azione studentesca, ai danni di un loro attivista.

I manifesti sulle mura del liceo

Tutto nasce, secondo il collettivo, quando alcuni studenti trovano affissi ai muri della scuola alcuni manifesti del gruppo studentesco di destra e iniziano a rimuoverli. Come già accaduto in precedenza. E qui iniziano le tensioni: “Mentre stavano pulendo il muro di via Palestro, un militante di Azione studentesca è intervenuto aggredendo un nostro compagno. Il giovane neofascista ha iniziato a spingere via il nostro compagno ogni volta che lui si avvicinava ai manifesti, arrivando in dei momenti anche a mettergli le mani al collo. Come collettivo da sempre ci opponiamo al loro metodo e alle loro rivendicazioni neofasciste, che mirano ad instaurare un clima di paura nella nostra comunità. Dall'insediamento del Governo Meloni le giovanili neofasciste si sono sentite legittimate ad uscire allo scoperto”. La situazione, fortunatamente, non è degenerata, ma i militanti ci tengono a sottolineare che “tutta la comunità studentesca ha potuto vedere la loro natura violenta e intimidatoria, il loro metodo che non conosce il dialogo. Anche oggi ribadiamo forte che il Plinio è una scuola libera e in quanto tale è antifascista, non lasceremo che chi vuole opprimere e impaurire abbia spazio, non lasceremo che i loro metodi violenti possano entrare nella quotidianità della nostra scuola”.

I precedenti

Nel novembre del 2022 Francesco Todde, responsabile romano di Gioventù nazionale aveva denunciato l'aggressione di due militanti di Azione studentesca da parte di un gruppo di ragazzi di "estrema sinistra". E aveva puntato il dito contro i collettivi della Sapienza e del liceo Plinio. La Questura aveva però smentito l’aggressione, affermando che non risultavano scontri tra gruppi opposti. L’episodio, però, era già diventato un caso politico. Come quello, più recente, dello studente del liceo Righi, che in Senato aveva mimato con le mani il segno di una pistola rivolta alla premier Giorgia Meloni. Lo studente è stato poi punito con un giorno di sospensione e un libro da leggere. La preside del liceo, Cinzia Giacomobono, si è detta "soddisfatta per aver trattato una questione così delicata e divenuta di rilevanza nazionale, in maniera costruttiva per lo studente e per tutta la comunità scolastica. L'intento della scuola è educativo e non repressivo. Sono convinta che da questa vicenda tutti abbiano imparato qualcosa".