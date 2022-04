Manifesti fascisti all'entrata della Casa della Memoria e della Storia, la condanna di Anpi

"Piovon fiori su piazzale Loreto", con la figura del Duce che saluta una mamma e la sua bambina in un manifesto tipico del ventennio firmato Azione Frontale. Ed ancora: "L'antifascismo è la garanzia politica destinata a prevenire la rivolta degli europei contro i loro padroni". Questo quanto raffigurato e scritto su due poster affissi nella notte frea il 27 ed il 28 aprile dall'organizzazione politica che si richiama ai valori fascisti all'entrata della Casa della Memoria e della Storia di Trastevere. Una provocazione che ha trovato la ferma condanna dell'Anpi e della associazioni antifasciste di Roma e del Lazio.

"I fascisti di Azione Frontale hanno lasciato, all'entrata della Casa della Memoria e della Storia, due manifesti con l'effige del criminale Mussolini con una frase astrusa sull'antifascismo che sarebbe garanzia per mantenere asserviti gli europei a fantomatici padroni - denuncia in una stampa l'associazione nazionale partigiani italiani di Roma -. Noi che appunto coltiviamo la memoria e studiamo la storia sappiamo quanto il coraggioso Mussolini (quello che aveva il biglietto del treno per la Svizzera come via di fuga ed attendeva trepidante da Milano gli esiti della marcia su Roma, e quello che travestito da tedesco tentava la fuga fingendosi ubriaco) abbia asservito metà d'Italia al compare nazista e ricordiamo che gli ha ceduto i territori nord-orientali, dopo aver invaso proditoriamente Albania, Francia, Grecia, Jugoslavia ed Unione Sovietica compiendo ovunque crimini di guerra. L'antifascismo ha salvato l'Europa e il mondo da siffatti "padroni", questa è la realtà".

Una dura condanna quella dell'Anpi che, in una nota stampa a firma congiunta con Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti) sezione di Roma, Anei (Associazione Nazionale Ex Internati), Anpc (Associazione Nazionale Partigiani Cristiani), Anppia (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti), Circolo Gianni Bosio, Fiap (Federazione Italiana Associazioni Partigiane) Roma e Lazio e Irsifar (Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza) conclude: "Il nazifascismo è un crimine e propagandarne simboli, effigi e "idee" è un reato punito dalle leggi in vigore. Ci affidiamo alle Autorità affinché agiscano penalmente nei confronti di Azione Frontale e di tutte le altre organizzazioni fasciste per far sì che siano impedite di nuocere ancora alla collettività".

Manifesto a Tor Bella Monaca il 25 aprile

Azione Frontale che lo scorso 25 aprile, in occasione della ricorrenza della liberazione dal nazifascimo in Italia aveva già espresso la sua opinione affiggendo uno striscione eloquente nell'area del centro commerciale Le Torri di Tor Bella Monaca "25 aprile festa di infami e traditori", corredata poi da un post reso pubblico sulla loro pagina facebook: "L’Italia è l’unica nazione al mondo a festeggiare il giorno di una sconfitta o meglio, di una vera e propria occupazione da parte di un paese straniero. La nostra azione di questa notte è dedicata al Municipio VI di Roma che si è prostrato all’ANPI e al PD dedicandogli un’intera giornata con vari appuntamenti inerenti a questo fantomatico giorno di “liberazione”. Siamo stanchi di questa manipolazione storica. I Partigiani hanno ucciso migliaia di loro fratelli usando armi e denaro Americano. Per noi queste persone sono solo assassini e infami! La storia va raccontata tutta: in questo triste giorno, invece di mistificarla, parlateci della volante rossa, oppure dei bombardamenti “alleati” in varie città italiane a guerra ormai finita sui civili inermi o dei vari eccidi compiuti dai Partigiani in tutta Italia, colpendo maggiormente donne e bambini che avevano come uniche colpe quelle di essere figli di Fascisti o di amare profondamente la propria Patria".