A Roma nuove proteste per Cospito, tre piazze contro il 41 bis

Piazza Trilussa, Campo de' Fiori e Largo Argentina. Gli anarchici oggi, sabato 18 febbraio, tornano in piazza per sostenere Alfredo Cospito, l'esponente della federazione anarchica informale condannato a 10 anni per aver sparato a Roberto Adinolfi, manager di Ansaldo, e a 20 anni per due bombe fatte esplodere alla caserma dei carabinieri di Fossano, ordigni che non causarono feriti.

L'appuntamento è alle 19 "al fianco di Alfredo", nelle tre piazze. "Le bugie dei media servono ad abbassare la tensione - si legge nella locandina che pubblicizza il triplo evento - Dopo 4 mesi di sciopero della fame, Alfredo è in gravi condizioni di salute. Lo vogliamo subito fuori dalla tortura del 41 bis".

L'ultimo corteo, quello organizzato dai centri sociali del Forte Prenestino, Auro e Marco e il Csoa eXSnia, è stato un flop. La "carovana" per Alfredo Cospito non si è vista a Roma, nonostante gli annunci.