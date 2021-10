Roma, dopo la manifestazione sfociata in guerriglia è pronta la stretta sulle proteste in piazza

Roma alza la guarda. Il Ministero dell'Interno, la Prefettura e il Questore non tollereranno più percorsi non autorizzati durante le manifestazioni e qualsiasi forzatura sarà bloccata sul nascere. Dopo la guerriglia urbana a tinte "nere" durante la protesta dei No Green Pass, è pronta una stretta sulle proteste in piazza che saranno ancora più attenzionate dalle forze dell'ordine.

A partire già dalle manifestazioni di oggi, polizia e carabinieri saranno pronti a sedare qualsiasi istinto violento. Nessuno potrà più muoversi in un percorso alternativo. In più, come già avviene per la sicurezza allo stadio, a supporto sarà attivo anche personale a cavallo e pattuglie appiedate che monitoreranno eventuali "vie di fuga" nelle strade che accompagnano i cortei. Secondo quanto si apprende, inoltre, verrà anche analizzata la questione relativa a piazza del Popolo che potrebbe essere vietata, in futuro, per le prossime manifestazioni.

Il movito? La piazza potrebbe essere messa tra gli obiettivi sensibili se l'Antiterrorismo, che indaga, lo riterrà oppurtuno. La prima prova di rilievo, per il comparto della sicurezza, sarà quella del prossimo 16 ottobre quando i segretari generali di Cgil, Cils e Uil hanno indetto una manifestazione "nazionale e antifascista" chiedendo lo scioglimento per legge di tutte le organizzazioni neofasciste e neonaziste.

Il pericolo infiltrati, per sabato, non è escluso. Mercoledì 13 ottobre, dalle 9 alle 13, a piazza Santi Apostoli, ci sarà la manifestazione sindacale per i lavoratori del trasporto aereo. Nella scorsa protesta, i lavoratori - poi denunciati - invasero la Roma Fiumicino. Altro appuntamento da segnare con il cerchio rosso sul caldendario sarà quello di sabato 30, alla Nuvola. A Roma ci saranno i grandi capi di Stato mondiali, per il G20 a presidenza italiana e il set sarà la Nuvola dell'Eur. Anche qui si temono manifestazioni di protesta.