No mask e negazionisti oggi in piazza: "Saremo migliaia". Zingaretti e Raggi: "Rispettate vittime. Fermatevi"

"Saremo migliaia e senza mascherine". I negazionisti del coronavirus oggi, 5 settembre, saranno a Roma per manifestare il loro dissenso contro la "dittatura sanitaria", dicono. Dalle 16 alle 20 alla Bocca della Verità scenderanno in piazza, dietro il vessillo del Popolo delle Mamme (che ha chiesto l'autorizzazione per la protesta), anche Forza Nuova, i No Vax e i negazionisti del Covid.

Già confermate le presenze, tra gli altri, di Vittorio Sgarbi e del consigliere regionale del Lazio, ex M5s, da sempre vicino ai No Vax, Davide Barillari. Sono attese, secondo i dati della Questura, duemila persone. Se ne attendono, però, di più. Il primo appuntamento "No mask" italiano dopo le proteste tedesca e svizzera tiene insieme diverse anime.

Ci saranno l'ex 5s Sara Cunial, l'arcivescovo anti- Bergoglio Carlo Maria Viganò, il cantante Povia e il filosofo di Vox Diego Fusaro.

A poche ore dall'adunata, è arrivato l'appello di Nicola Zingaretti: "Fermatevi negazionisti! La manifestazione è un errore. Siete ancora in tempo per annullarla. Rispettate vittime, famiglie, operatori della sanità, i sacrifici degli italiani. Il Covid non si nega, si combatte. Chiedo a tutta la politica di prendere le distanze da questa follia!", scrive su Twitter il segretario del Pd.

Un concetto sposato anche dalla sindaca di Roma Virginia Raggi: "A Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di vittime e a chi ha lottato in prima linea negli ospedali. Per neofascisti che fomentano l'odio risposta migliore è nel grande senso di comunità della nostra città".