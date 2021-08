Manifestazione contro il Green Pass a Roma, 39 persone identificate dalla Digos

Il gruppo di manifestanti è stato tutto identificato dalle forze dell'ordine presenti sul posto, compresi coloro che hanno successivamente sfilato in corteo con slogan: "I ristoratori non chiedano il certificato"

L'appuntamento su Telegram, poi la sfilata a Roma. Non autorizzata dalla Questura. Sono finite nei guai 39 persone che giovedì 5 agosto, intorno alle 19:15, si erano radunte in piazza della Rotonda per dire "no" al Green Pass entrato in vigore oggi.

I presenti, una volta arrivati al Pantheon, hanno iniziato a distribuire ai passanti alcuni volantini che pubblicizzavano un'altra iniziativa di protesta, anche questa non formalmente preavvisata in Questura, contro il Green Pass prevista per stasera a Trastevere, anche per convincere i ristoratori della zona a non richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione vaccinale.

Il gruppo di manifestanti è stato tutto identificato dalle forze dell'ordine presenti sul posto, compresi coloro che hanno successivamente sfilato in corteo con slogan. La Digos, inoltre, sta procedendo alla loro denuncia alla Procura della Repubblica per "manifestazione e corteo non preavvisato e non autorizzato" ai sensi dell'articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza.

Un reato prevede la pena dell'arresto fino a sei mesi ed una ammenda da 103 a 413 euro. La Questura poi spiega: "Saranno valutate anche le posizioni di coloro non residenti a Roma per la emanazione nei loro riguardi del divieto di ritorno a Roma per un determinato periodo temporale".