Comunità ebraica in sit in a Roma, piazza del Popolo blindata. Controlli con metal detector

Sarà una piazza del Popolo blindata quella che stasera, intorno alle 19, ospiterà la manifestazione 'No Antisemitismo. No Terrorismo' delle comunità ebraiche italiane a Roma. Secondo i primi dati sono attese 2500 persone. E l'allerta sarà massima.

La prefettura, nel tavolo tecnico per la sicurezza, e la questura hanno studiato e messo a punto il piano di sicurezza. Ci saranno varchi di accesso per monitorare gli accessi e l'utilizzo di metal detector portatili o a guanto, come in aeroporto, per limitare ogni rischio. L'area è già sorvegliata da decine di telecamere di sicurezza, ma in campo ci sarà un nutrito dispositivo di poliziotti e carabinieri.

I varchi saranno in piazza del Popolo sia sul lato di via del Corso, via del Babuino e via di Ripetta sia dal lato di Porta del Popolo. Questa notte, inoltre, sono stati rimossi i veicoli, compresi monopattini e biciclette, in via del Corso tra via della Fontanella e piazza del Popolo, in via del Babuino, tra via della Fontanella e piazza del Popolo, sulle rampe di accesso alla piazza, in viale D'Annunzio, in via Ferdinando di Savoia tra via Principessa Clotilde e piazza del Popolo e in via di Ripetta, tra via dell'Oca e Piazza del Popolo. Prevista anche la sospensione delle postazioni dei taxi e i divieti per il traffico.

Tra gli altri, inoltre, sono attesi il vice premier e leader leghista Matteo Salvini, il presidente del Senato Ignazio La Russa, delegazioni di molti partiti: hanno dato la loro adesione anche Pd, M5S e Azione. Probabile anche la presenza del sindaco Roberto Gualtieri.