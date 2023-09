A viale Marconi c'è un uomo con il taglierino che aggredisce la donne in pieno giorno

Nella zona del quartiere Marconi c'è un uomo che tenta di rapinare le donne e che poi le aggredisce, prima a schiaffi e le ferisce con un taglierino. Almeno due i casi segnalati e un terzo sospetto. Violenze sulle quali sono scattate già le indagini dopo le segnalazioni dei passanti e delle vittime. Una delle vittime ha raccontato il suo incubo, quello vissuto intorno alle 14 di martedì.

"Stavo camminando con le chiavi dell'auto in mano, ero uscita per andare a prendere i miei figli a scuola. A un certo punto si è avvicinato quest'uomo che prima mi ha avvicinato con una scusa, dicendo che quella fosse la sua macchina, quindi ha tentato di rapinarmi e mi ha aggredito", racconta la donna a RomaToday. "Ero all'altezza di via Enrico Fermi. Mi ha dato due schiaffi forti e poi ha tirato fuori un taglierino e mi ha sfregiato viso e braccia". Ferita, la vittima è stata portata al San Camillo dove le hanno fatto una tac: "Mi ha spostato la mandibola".

Le forze dell'ordine giunte sul posto hanno raccolto la denuncia della vittima e ora è caccia all'aggressore. Ma quello di ieri non sarebbe l'unico caso. Poche ore prima, nella vicina via Avicenna, una scena simile. Sul gruppo di quartiere di viale Marconi, in tanti hanno raccontato le loro sensazioni: "Sono passata per andare a prendere le sigarette e ho visto la povera signora accasciata per terra, è incredibile non si può stare tranquilli", scrive Alessia che poi aggiunge: "Qualcuno sa dove vendono lo spray al peperoncino?".

Le donne del quartiere hanno paura, come spiega anche Gloria: "Oggi ho cambiato strada, sono tornata indietro dalla stradina che va in discesa dietro la chiesa e porta in via Pacinotti (a circa 800 metri da via Avicenna). C' era un tizio poco raccomandabile".

Secondo Maria Grazia "bisogna parlare con il prefetto di Roma, ma a me sembra che, in questo quartiere, ogni giorno la situazione peggiora e, a nessuno frega niente". Un pensiero che condiviso anche da Maria: "C'è la tendenza a far finta di non vedere e sentire purtroppo. Non siamo tutti eroi e pronti a rischiare in prima persona ed è comprensibile ma trovare una sana via di mezzo con l'essere indifferenti si potrebbe trovare".