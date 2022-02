Il maniaco che sul bus palpeggia studentesse mentre vanno a scuola

Un maniaco sul bus 766. Vittime dell'uomo giovani studentesse che prendevano il mezzo pubblico per recarsi in un istituto scolastico in zona San Paolo. Ora d'azione dalle 7:00 alle 8:00 del mattino, orario d'ingresso delle adolescenti per recarsi a scuola. Ad incastrarlo la denuncia di due vittime, con i poliziotti che lo hanno poi fermato in flagranza di reato mentre palpeggiava una ragazzina dopo un servizio di appostamento.

A mettere gli investigatori sulle tracce dell'uomo, un 54enne italiano, due studentesse dodicenni. Era lo scorso 4 febbraio e le due amiche erano appena state palpeggiate a bordo del bus Atac. Da qui la chiamata al 112 a cui ha poi fatto seguito la denuncia al commissariato Colombo di polizia.

Apprese le prime informazioni gli investigatori hanno organizzato degli appostamenti con un servizio ad hoc. Lo scorso 9 febbraio il maniaco è quindi caduto nella rete dei poliziotti, saliti sul bus 766 che collega la zona di via Millevoi alla stazione di Trastevere assieme ad una delle studentesse che era finita nel mirino dell'uomo.

In borghese, confusi come normali passeggeri, la ragazza ha quindi indicato agli investigatori la presenza dell'uomo alla fermata del bus in viale Guglielmo Marconi, in zona San Paolo. Salito sul 766 il 54enne non ha tardato a mettere in atto i propri intenti e si è avvicinato ad alcune ragazze allungando la mano per palpeggiarle. Una violenza interrotta sul nascere, mentre il mezzo pubblico transitava all'altezza di via Temistocle Calzecchi Onesti.

Identificato in un 54enne romano, il magistrato ha convalidato il fermo dell'uomo. Arrestato, dovrà rispondere dei reati di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime e dal fatto che sia stata compiuta nei pressi di un istituto scolastico. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.