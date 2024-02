"C'è un maniaco in monopattino che mostra foto pornografiche a mamme e bambini"

C'è un ragazzo in monopattino che si avvicina alle donne, anche mamme con i bambini, e mostra foto pornografiche. Un "maniaco". Questo l'allarme che da giorni sta montando tra le chat e i gruppi di quartiere di Monteverde. Il modus, secondo quanto racconta chi ha avuto a che fare con lui, sembra essere lo stesso.

Il ragazzo con la scusa di chiedere una informazione mostra, dal suo cellulare, le immagini prima di una cartina di Roma e poi di alcune chiese o monumenti. Quindi, scrollando il telefono, passa alle immagini pornografiche, anche sue private, per poi andare via. Da inizio febbraio le segnalazioni sono diverse.

La prima è stata di Melina: "Il ragazzo ha una ventina d'anni Ferma donne, anche mamme con bambini, con la scusa che sta cercando una chiesa e invece fa vedere la chiesa sul cellulare, per poi cambiare facendo vedere immagini hot. L'ho incontrato sfortunatamente oggi vicino a Villa Sciarra".

Francesa aggiunge: "L'ho incrociato poco fa che gironzolava intorno all'edicola di via Roma Libera. Chiamava tutte le signore gridando di cercare indicazioni su una chiesa. In quel momento non se l'è filato nessuno, il bello è che ha anche una faccia pulita". Al momento nessuno avrebbe denunciato ufficialmente il fatto in polizia o ai carabinieri. Resta la psicosi del maniaco del quartiere.