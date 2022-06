Maniaco si masturba davanti alle ragazzine che mangiano in pizzeria

Si masturbava mostrando i propri genitali ad un gruppo di ragazzine che stavano mangiando in una pizzeria di Frascati, ai Castelli Romani. Una domenica sera tra amiche che un uomo ha trasformato in un incubo per quattro giovani di 14 e 15 anni impossibilitate a non vedere gli atti osceni che il maniaco stava praticando fuori dalla vetrina del ristorante dove il gruppo di adolescenti stava mangiando.

Atti osceni che le minorenni hanno subito denunciato, chiamando direttamente il 112 dalla pizzeria dove si trovavano in quel momento. Una cena oramai andato in malora, con le amiche che hanno quindi deciso di allontanarsi dirigendosi verso una delle piazza più frequentate del comune della provincia romana.

Proprio in piazza Marconi sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione di Frascati che hanno poi trovato poco distante l'uomo descritto dalle ragazze come l'autore degli atti osceni.

Identificato in un 45enne romano, residente nella vicina Rocca Priora, l'uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico davanti a minori, con una delle ragazzine che ha poi formalizzato la denuncia alla caserma dei militari accompagnata dal papà.