Le mani della mafia sui fondi pnrr di tre municipi: interrogazione al ministro dell'interno

La criminalità organizzata potrebbe aver messo nel mirino i fondi del pnrr destinati a Roma. A metterlo nero su bianco sono stati gli investigatori e inquirenti che hanno redatto l'ultima relazione semestrale della Dia, che evidenzia come "l'impegno sul piano della prevenzione antimafia è volto a evitare che i clan attingano ai fondi" del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un allarme che ha portato Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva, ad avanzare una interrogazione direttamente al ministro dell'intero Matteo Piantedosi. La questione riguarderebbe i municipi X, XI e XII, con attenzione particolare a Ostia - dove sottolinea Scalfarotto "sono fortemente radicate le consorterie mafiose riferibili ai clan Fasciani, Spada e ai 'Napoletani' di Acilia".

L'interrogazione a Piantedosi

Il senatore, che cita il VI e VII rapporto mafie nel Lazio a cura dell'osservatorio tecnico-scientifico sulla sicurezza e la legalità della regione, si dice che Ostia è costituita da un "complesso scacchiere criminale" e che attraverso la missione 6 dei fondi del pnrr, è previsto per i "municipi di Roma X, XI e XII un investimento di 21 milioni di euro, mentre il solo ospedale Grassi di Ostia è oggetto di un finanziamento di circa 55 milioni di euro, che porterà un valore aggiunto straordinario alla regione Lazio".

Motivo per il quale Scalfarotto, si legge nell'interrogazione, chiede al ministro Piantedosi di "verificare quali eventuali iniziative siano state avviate dalla prefettura di Roma al fine di prevenire eventuali infiltrazioni mafiose nei lavori di sub appalto per il pnrr che si svolgeranno nel X municipio" e se "non ritenga opportuno porre in essere ulteriori iniziative, anche normative, di vigilanza e controllo, al fine di scongiurare eventuali infiltrazioni malavitose nella realizzazione degli interventi previsti nel pnrr".

L'ombra delle mafie

D'altronde secondo gli esperti dell'antimafia, visti i precedenti di operazioni di riciclaggio, l'attitudine all'usura e la valanga dei soldi per il Pnrr "è quindi agevole ipotizzare uno scenario in cui le mafie abbiano affinato le capacità di cogliere le migliori opportunità di guadagno, avvalendosi degli strumenti più adeguati a intercettare i fondi comunitari europei, ricavandone ingenti profitti e riciclando i capitali illecitamente accumulati".

Il motivo è quello che a Roma le diverse organizzazioni mafiose cercano, per quanto possibile, "di evitare occasioni di conflittualità nella consapevolezza che il raggiungimento di un punto di equilibrio possa costituire un fondamentale fattore di sviluppo e di profitto comune, talvolta superando anche contrasti in atto nei territori di origine", si legge nel rapporto della Dia.

"Dobbiamo vigilare sui fondi del Pnrr e sugli appalti che ne seguiranno. - ha concluso Scalfarotto in una nota - I fondi sono cospicui e sappiamo bene le potenzialità dei clan presenti nel territorio di Ostia. La grande occasione costituita dai fondi europei deve esser sfruttata per creare occasioni di crescita, non certo per incrementare i bilanci di chi ostacola la legalità e la rinascita delle comunità territoriali".