A Roma per sostenere Roberto Gualtieri, il sindaco di Napoli derubato del pc

E’ venuto a Roma da Napoli per sostenere Roberto Gualtieri nell’ultimo giorno di campagna elettorale e partecipare alla festa di chiusura in piazza del Popolo. Al termine della manifestazione, però, per il neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, un’amara sorpresa: ignoti si sono introdotti all’interno dell’auto su cui aveva viaggiato per raggiungere la capitale, derubando pc e zainetti.



"Mi fa particolarmente piacere essere qui per portare la mia testimonianza, il mio sostegno e il mio augurio a colui che sarà un grandissimo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Siamo stati insieme al Governo nei momenti più difficili della nostra storia, nel lockdown passavo di notte in questa piazza deserta ma sapevo che al Governo c'erano persone che avevano competenza e avevano a cuore il bene colletivo degli italiani e non dei singoli, in particolare Gualtieri che potrà fare tantissimo da sindaco di Roma” ha detto il neo sindaco di Napoli durante la partecipazione alla festa di chiusura della campagna elettorale.



Manfredi, eletto al primo turno nella capitale partenopea alle ultime elezioni amministrative ha aggiunto: “Una strada che faremo insieme, con la visione di Gualtieri che è quella di una grande Capitale che sia veramente un esempio per l'Italia, internazionale, una grande Capitale europea ma che sappia anche essere la Capitale di tutti, di un Paese che sa accogliere tutti e che non lascia nessuno indietro, rappresentando un'Italia unita e forte con solidarietà, inclusione e capacità di accoglienza. E Gualtieri è così, è un grande uomo e intellettuale: è stato un grande ministro e sarà un grande sindaco”.